Yağmadan yargılanan Ağca elini masaya vurarak böyle tehdit etmiş: Sen zenginsin, bu daireyi vereceksin

"SEN ZENGİNSİN, ALTINDA LÜKS ARABAN VAR! BU DAİREYİ VERECEKSİN"

Duruşmada Ahmet Gülmedi tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Biz Gökhan Soylu ile birlikte çalışıyorduk. Gökhan, sebze meyve komisyoncusudur. Muhittin Erdal pazarcıydı, bunlar mal alıp satıyorlardı. Kendi aralarında ticaret yapıyorlardı. Muhittin Erdal borçlarından dolayı Gökhan’a çek verdi, çekler karşılıksız çıktı. Bunlar da borçlarına karşılık daireyi sana verelim dediler. Ancak dairenin üstünde kredi borcu varmış. Daireyi borçlu şekilde Gökhan’a verdiler. Banka dairenin kredisi ödenmediği için sattı. Gökhan dairenin parasını ödemişti. Sonra Gökhan’ı 'bu daireyi bize vereceksiniz' diye aradılar tehditkar konuştular. Bizi Bakırköy’de bir ofise çağırdılar Gökhan, Emre ve ben gittik. Biz içeride Mehmet Ali Ağca, ben Gökhan ve Emre oturduk. Ağca, Emre’nin dışarı çıkmasını istedi. Emre dışarı çıktı. Mehmet Ali Ağca Gökhan’a 'Sen zenginsin, altında lüks araban var. Bu daireyi bu adamlara vereceksin. 4-5 dairen var, bunlar gariban insanlar. Senin evini de işine saat kaçta gittiğini de biliyorum' dedi, hiddetlendi. Ben de 'kimin dairesini kime veriyorsun' dedim. Bana 'sen karışmayacaksın' diyerek elini masaya vurdu" dedi.