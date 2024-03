Yalova'daki deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan uyardı: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun" dedi, İstanbul için ise 2045 yılını işaret etti

"İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR AMA..."

Bu depremden bağımsız olarak ise İstanbul depremi her geçen gün yaklaşıyor. Ancak denildiği gibi 'kapının ağzında' gibi bir durum söz konusu değil. 24 yıldır her an deprem olacakmış gibi açıklamalar yapılıyor ama işte bugünlere kadar geldik. Bu tezlerin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşıldı.