Yalova'daki deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan uyardı: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun" dedi, İstanbul için ise 2045 yılını işaret etti

MYNET ÖZEL / Devrim Karadağ | İstanbul depremine her geçen gün daha da yaklaşıldığı uyarıları sürerken Marmara, bu sabah meydana gelen depremle panikledi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklanırken, depremin büyüklüğünü ise AFAD 3.5 olarak duyurdu. Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından akıllara "İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depremine etkisi ne olur? Büyük deprem yaklaşıyor mu?" soruları geldi.
Konuyla ilgili Mynet'e özel açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hem rahatlattı hem de uyardı.
Mynet'e konuşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremcilerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil.
Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz.
3,5 büyüklüğündeki depremler, dolayısıyla yüzlerce oluyor. Bunların İstanbul depremiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu İstanbul depreminin yakınlaştığına dair bir işaret de değildir. Yani panik yapılacak bir neden yok.
Bu depremden bağımsız olarak ise İstanbul depremi her geçen gün yaklaşıyor. Ancak denildiği gibi 'kapının ağzında' gibi bir durum söz konusu değil. 24 yıldır her an deprem olacakmış gibi açıklamalar yapılıyor ama işte bugünlere kadar geldik. Bu tezlerin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşıldı.