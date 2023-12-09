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  4. Zonguldak'ta ikinci heyelan meydana geldi! Ev yıkıldı, göçük altında kalanlar var

Zonguldak'ta ikinci heyelan meydana geldi! Ev yıkıldı, göçük altında kalanlar var

09.12.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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Yalova Çınarcık'ta dere taştı, evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı. Düzce’de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı. Göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma yapan ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Bölgede çalışma yürüten ekipten 18 kişi, ikinci heyelanda yaralandı.


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ZONGULDAK'TA İKİNCİ BÜYÜK HEYELAN! YARALILAR VAR

Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. 

İÇERİSİNDE ANNE VE OĞLUNUN BULUNDUĞU EV TOPRAK ALTINDA KALDI!

İÇERİSİNDE ANNE VE OĞLUNUN BULUNDUĞU EV TOPRAK ALTINDA KALDI!

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne ve oğlunun bulunduğu ev toprak altında kaldı.

İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Düzce dere
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