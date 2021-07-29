YDS sınavı ne zaman? YDS sınav başvuruları ne zaman?

Senede üç kez düzenlenen YDS sınavı için adayların araştırmaları sürüyor. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri olan YDS sınavının başvuru ve sınav tarihleri de merak ediliyor. Kaldırılan KPDS, ÜDS ve KPSS yabancı dil sınavının ardından hayata geçirilen YDS sınavı, senede 3 kere düzenleniyor. Peki YDS başvuru tarihleri ne zaman?
YDS başvuru tarihleri ne zaman?
YDS başvuruları, 20 - 31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 10 Ekim'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek.
ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından, sonuçların 2 Kasım'da adayların erişimine açması bekliyor.
YDS sınavı ne zaman?
YDS Sonbahar 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yine ÖSYM takvimine göre bu sınavın sonuçları ise 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanmış olacak.
YDS'ye kimler girebilir?
Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
Okuyucu Yorumları 0 yorum