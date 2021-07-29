YDS sınavı ne zaman? YDS sınav başvuruları ne zaman?

Senede üç kez düzenlenen YDS sınavı için adayların araştırmaları sürüyor. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri olan YDS sınavının başvuru ve sınav tarihleri de merak ediliyor. Kaldırılan KPDS, ÜDS ve KPSS yabancı dil sınavının ardından hayata geçirilen YDS sınavı, senede 3 kere düzenleniyor. Peki YDS başvuru tarihleri ne zaman?