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  4. Yer: Antalya! 'Aynı odada iki erkek kalamaz' diyerek rezervasyonları iptal edildi

Yer: Antalya! 'Aynı odada iki erkek kalamaz' diyerek rezervasyonları iptal edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.02.2024 22:24 | Son Güncelleme:
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Antalya'da tatil yapmak isteyen iki erkek arkadaş hayatının şoklarını yaşadı. İnternet üzerinden rezervasyon yapan iki erkek, teyit etmek için oteli aradıklarında 'Aynı odada iki erkek kalamaz' yanıtıyla karşılaştı ve rezervasyonları iptal edildi. Konu yargıya taşınırken, otele para cezası kesildi.

Erkek erkeğe tatile gidecekler dikkat! İki erkeğin aynı odada kalamayacakları nedeniyle rezervasyonları iptal edildi. Mağdurlar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurunca o otele ayrımcılık yasağını ihlal gerekçesiyle ceza kesildi.


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REZERVASYONU İPTAL ETTİLER

REZERVASYONU İPTAL ETTİLER

İki erkeğe oda vermeyen otele üst sınırdan para cezası kesildi. Olay Antalya'da yaşandı. İki erkek aynı odada kalmak istediklerini belirterek otel rezervasyonu yaptırdı ancak otel yönetimi o rezervasyonu iptal etti. Cinsiyet temelli ayrımcılık yapılıyor diyen iki erkek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu.

İki arkadaş seyahat acentasının internet sitesi üzerinden rezervasyon yapmış, ödeme işlemini de tamamlamışlardı. Rezervasyonu teyit etmek için oteli aradıklarındaysa şoku yaşadılar. 498 odalı otelde yıl boyunca iki erkek olacak şekilde toplam 3 konaklama yapıldığı ortaya çıktı. Otelin bu tarz rezervasyonlara çok istinai şekilde onay verdiği tespit edildi.

Elde edilen veriler ve belgeler incelendi, konu karara bağlandı. Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği belirtilirken o otele 89 bin 571 TL para cezası verildi.

Show Haber'in haberine göre bir vatandaş "Kadınlar gidince bir sorun olmuyor ama erkekler gidince bir sorun olmuş oluyor. Bu bir niyet okuyuculuğuna dönüşüyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya otel
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