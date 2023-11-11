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  4. Yer: Bağdat Caddesi! Yüzlerce kişi hediye için tüm gece kuyruk bekledi... Kapıların açılmasıyla izdiham yaşandı

Yer: Bağdat Caddesi! Yüzlerce kişi hediye için tüm gece kuyruk bekledi... Kapıların açılmasıyla izdiham yaşandı

11.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de ünlü bir kozmetik mağazasının açılışında hediye verileceğinin duyurulması üzerine yüzlerce kişi Bağdat Caddesi'ne akın etti. Gece başlayan kuyruktaki bekleyiş sabah saatlerine kadar sürdü. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar hediyelere ve diğer ürünlere sahip olabilmek için mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da dünyaca ünlü kozmetik mağazasının yeni şubesinin açılışında ilk 500 müşteriye hediye verileceğinin duyurulması üzerine dün akşam saatlerindeki başlayan yoğunluk sabahın ilk ışıklarında iyice arttı. Makyaj çantası içerisinde 10 bin lira tutarında hediye kozmetik ürünlerini almak için yüzlerce kişi dün akşam saatlerinden itibaren kuyruğa girdi.

Günün önemli manşetleri

SANDALYELERE OTURUP BEKLEDİLER

Beraberinde portatif sandalye, katlanabilir masa, oyun takımları, çay ile atıştırmalıklar ve test kitapları ile gelen yüzlerce kişi kozmetik mağazasının açılışını bekledi.

Yüzlerce kişinin bekleyişi sabah saatlerinde de devam etti. Kuyrukta bekleyenler vakitlerinin çok güzel geçtiğini ve eğlendiklerini söyledi.

Saat 12.00'de mağaza dans gösterileri, müzik ve konfetiler eşliğinde açıldı. Uzun saatler boyunca sıra bekleyen müşteriler alkışlarla mağazaya girdi. Mağazanın içinde de izdiham oluşturan müşteriler sıraya girerek alışveriş yaptıktan sonra hediyelerini aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kozmetik Bağdat Caddesi
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