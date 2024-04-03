Yer: Diyarbakır! 12 bin yıllık tarihte ilk kez bulundu! Tam 2 metre... "Önemli bir şahsiyetin olduğu düşünülüyor”

Merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olan bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu.

