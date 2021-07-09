HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Edirne! Otellerde yer bulamayınca meydanlarda çadırlarda uyudular

Yer: Edirne! Otellerde yer bulamayınca meydanlarda çadırlarda uyudular

09.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek isteyen binlerce kişi Edirne'ye akın edince otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kalacak yer bulamayan güreş meraklıları geceyi meydanlarda çadırlarda uyuyarak geçirince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

GÜREŞ MERAKLILARI GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİ

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

HAZIRLIKLI GELEN DE VARDI, HAZIRLIKSIZ GELEN DE

HAZIRLIKLI GELEN DE VARDI, HAZIRLIKSIZ GELEN DE
Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan güreş sevdalıları, başta Selimiye Camii çevresi olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklara kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi.
Bazı vatandaşların geceyi çadırlarda geçirmek için hazırlıklı geldiği, otellerde yer bulamayan ve buna hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaşın ise, çevreden temin ettikleri kartonları altlarına sererek uyuduğu kameralara yansıdı.
Güreş sever Zülfü Aktaş, açık havada yatmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Bir başka güreş sever Turgut Öz de, hazırlıklı geldiklerini Edirne’ye gelirken yanlarında çadır battaniye gibi yatacak malzemeler getirdiklerini söyledi.
Sakarya’dan geldiğini ifade eden Basri Erdinç, Selimiye Camii gölgesinde yattıkları için çok memnun olduğunu anlattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Ülke kabusu yaşıyor! Sağlık sistemi çöktü

Ülke kabusu yaşıyor! Sağlık sistemi çöktü

Korkunç kaza! Scooter sürücüsü feci şekilde can verdi

Korkunç kaza! Scooter sürücüsü feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.