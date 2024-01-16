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  4. Yer: İzlanda! Kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülendi

Yer: İzlanda! Kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülendi

16.01.2024 01:22 | Son Güncelleme:
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İzlanda’da Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda dün meydana gelen patlama dehşet dolu anlara neden oldu. Patlamanın etkisiyle lavlar evlere ulaştı. Kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülendi.

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ dünden bu yana lav püskürtmeye devam ederken, yanardağdan kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülendi.

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Tahliye edilen kasabadaki ana yol lav akışı nedeniyle kapanırken, bir ev ise dün lav akıntısı nedeniyle alev almıştı.

"ACİL DURUM" SEVİYESİNE YÜKSELTİLMİŞTİ!

"ACİL DURUM" SEVİYESİNE YÜKSELTİLMİŞTİ!

Reykjanes Yarımadası’nda 2021 yılından bu yana meydana gelen beşinci patlama sonrası ülkede alarm seviyesi, insanlara, topluluklara, mülklere veya çevreye zarar verme tehdidi olabileceğini gösteren "acil durum" seviyesine yükseltilmişti.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda lav
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