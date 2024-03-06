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  4. Yer: İzmir! Ortalık bir anda karıştı: Çiçekçiler de dahil oldu, yaralılar var

Yer: İzmir! Ortalık bir anda karıştı: Çiçekçiler de dahil oldu, yaralılar var

06.03.2024 19:12
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İzmir'de trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bölgedeki çiçekçilerin de karıştığı olayda 2 kişi tabancayla vurularak yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki çiçekçinin önünde meydana geldi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

TARTIŞMA ÇIKTI

TARTIŞMA ÇIKTI

Trafikte seyir halinde olan İ.Ö. (51) ile başka araçtaki A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Gerginliğin artması sonucu taraflar, araçlarını yol kenarındaki çiçekçinin önüne çekti. İddiaya göre sürücü İ.Ö.'nün yakınları olan çiçekçinin sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de karışınca tartışma kavgaya dönüştü.

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

A.Ö., iş yerindeki tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. A.K. ve E.S.K. yaralandı; A.Ö. tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler kavgayı ayırdı; İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Kavgaya karışan A.Ö.'nün yakalanması için ise polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir
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