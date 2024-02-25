Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, down sendromlu küçük kızı havada yakaladı

Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Z.G., annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı.
Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu.
Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu. Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu.
Annesinin ellerinden kayan Z.G., boşluğa düştü.
Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu.