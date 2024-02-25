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  4. Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, down sendromlu küçük kızı havada yakaladı

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, down sendromlu küçük kızı havada yakaladı

25.02.2024 21:08
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Sakarya'da down sendromlu çocuk, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan sarktı. Durumu fark eden annesi, dakikalarca çocuğunun ellerinden tuttu. Vatandaşlar, küçük kızı kurtarmak için seferber olurken annesinin ellerinden kayan çocuğu balkonun altında bekleyen bir vatandaş havada yakaladı.

Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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BOŞLUĞA SARKTI

BOŞLUĞA SARKTI

Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Z.G., annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı.

ANNE DURUMU FARK ETTİ

ANNE DURUMU FARK ETTİ

Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu. Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu.

Annesinin ellerinden kayan Z.G., boşluğa düştü.

KIZI HAVADA YAKALADI

KIZI HAVADA YAKALADI

Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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