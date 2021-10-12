Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi ne anlama geliyor ve neyi kapsıyor?

Kabine Toplantısı sonrası 'Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?' sorusu araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda gündeme gelen konular arasında iklim değişikliği de bulunmakta. Peki Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ NEDİR?

Yeşil Kalkınma Devrimi'nin ne anlama geldiği merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar ilgiyle takip edildi. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi.

Son zamanlarda dünya çapında görülmekte olan ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi çeşitli kavramları ortaya çıkardı.

UNEP, OECD gibi uluslararası bazı örgütler "yeşil ekonomi" ya da "yeşil büyüme" kavramlarını çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan bir anlayış olarak tanımlamakta.