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Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi ne anlama geliyor ve neyi kapsıyor?

12.10.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Kalkınma Devrimi'nin ne olduğu Kabine Toplantısı sonrası araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vaka artışı ve iklim değişikliği gibi çeşitli konular konuşuldu. Peki Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi ne anlama geliyor ve neyi kapsıyor? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı sonrası 'Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?' sorusu araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda gündeme gelen konular arasında iklim değişikliği de bulunmakta. Peki Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ NEDİR?

Yeşil Kalkınma Devrimi'nin ne anlama geldiği merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar ilgiyle takip edildi. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi.
Son zamanlarda dünya çapında görülmekte olan ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi çeşitli kavramları ortaya çıkardı.
UNEP, OECD gibi uluslararası bazı örgütler "yeşil ekonomi" ya da "yeşil büyüme" kavramlarını çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan bir anlayış olarak tanımlamakta.
Bu anlayış ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor ve gelir artışı, ekonomik gelişme, istihdam ve fakirliğin azaltılmasının sağlanması da hedefleniyor. Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insanların refahını artırdığını belirtiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı

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