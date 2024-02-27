Yeterince su içmediğinizin 8 belirtisi! Vücudunuz sinyal gönderiyor olabilir

TUVALETE GİTE SIKLIĞI

Tuvalete günde iki veya üç kezden az mı gidiyorsunuz? Bir an önce su içmeye başlamalısınız. İdeal olarak günde 6-7 kes tuvalete gitmeniz gerekmekte. Yeterince su içmiyorsanız bundan böbrekleriniz de etkilenebilir.