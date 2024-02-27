Yeterince su içmediğinizin 8 belirtisi! Vücudunuz sinyal gönderiyor olabilir

Su içmek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir ancak çoğumuz yeterince su tüketmeyi ihmal edebiliriz. Bu ihmalin sonuçları vücudumuzun çeşitli şekillerde bize sinyal göndermesiyle ortaya çıkar. Yeterli su içmediğinizde vücudunuzun size gönderdiği 8 belirtiyi haberimizde derledik. Bu belirtileri tanıyarak su tüketimine daha fazla önem verebilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlayabilirsiniz.
İdrarınız sarı ve daha koyu renkteyse yeterince su içmiyorsunuz demektir.
Tuvalete günde iki veya üç kezden az mı gidiyorsunuz? Bir an önce su içmeye başlamalısınız. İdeal olarak günde 6-7 kes tuvalete gitmeniz gerekmekte. Yeterince su içmiyorsanız bundan böbrekleriniz de etkilenebilir.
Cildiniz çok kuruysa bunun nedeni yeterince su içmemeniz olabilir. Cildin neden kuruduğuna dair araştırmalar devam etse de bilim insanları bunun yeterince su içmemek ve ciltteki yağ oranının düşük olmasından kaynaklandığını öneriyor.