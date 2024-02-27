KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Yeterince su içmediğinizin 8 belirtisi! Vücudunuz sinyal gönderiyor olabilir

    Yeterince su içmediğinizin 8 belirtisi! Vücudunuz sinyal gönderiyor olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.02.2024 08:29
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Su, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için hayati öneme sahip olan temel bir bileşendir. Günlük hayatın koşuşturması arasında su içmeyi ihmal ediyor olabilirsiniz. Bu ihmalin vücudunuz üzerindeki etkilerini gösteren 8 belirtisi bulunuyor. Vücudunuzun size gönderdiği bu sinyalleri dikkate alarak su tüketimine daha fazla özen gösterebilir ve sağlıklı bir yaşam için adım atabilirsiniz.

    Su içmek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir ancak çoğumuz yeterince su tüketmeyi ihmal edebiliriz. Bu ihmalin sonuçları vücudumuzun çeşitli şekillerde bize sinyal göndermesiyle ortaya çıkar. Yeterli su içmediğinizde vücudunuzun size gönderdiği 8 belirtiyi haberimizde derledik. Bu belirtileri tanıyarak su tüketimine daha fazla önem verebilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlayabilirsiniz.

    YETERİNCE SU İÇMEDİĞİNİZİN 8 SİNYALİ

    İDRAR RENGİ

    İDRAR RENGİ

    İdrarınız sarı ve daha koyu renkteyse yeterince su içmiyorsunuz demektir.

    TUVALETE GİTE SIKLIĞI

    TUVALETE GİTE SIKLIĞI

    Tuvalete günde iki veya üç kezden az mı gidiyorsunuz? Bir an önce su içmeye başlamalısınız. İdeal olarak günde 6-7 kes tuvalete gitmeniz gerekmekte. Yeterince su içmiyorsanız bundan böbrekleriniz de etkilenebilir.

    KURU CİLT

    KURU CİLT

    Cildiniz çok kuruysa bunun nedeni yeterince su içmemeniz olabilir. Cildin neden kuruduğuna dair araştırmalar devam etse de bilim insanları bunun yeterince su içmemek ve ciltteki yağ oranının düşük olmasından kaynaklandığını öneriyor.

    SÜREKLİ AÇ HİSSETMEK

    SÜREKLİ AÇ HİSSETMEK
    Vücudumuzda yeterince su olmadığında aç olmasanız bile aç hissedersiniz. Vücudunuzun yeterince su içmediğinizin sinyalini böyle de verebilir.

    YORGUNLUK

    YORGUNLUK
    Yeterince su içmeyen kişiler içenlere oranla daha yorgun hissederler. Bunun nedeni de vücudun kandan su ödünç alması. Kan seviyenizdeki oksijen azalması yorgun hissetmenize neden olur.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    su alara
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.