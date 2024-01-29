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    4. Yetişkinlerin yüzde ellisi bu sorunu yaşıyor! Magnezyum hakkında bilmeniz gereken 3 kritik nokta

    Yetişkinlerin yüzde ellisi bu sorunu yaşıyor! Magnezyum hakkında bilmeniz gereken 3 kritik nokta

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.01.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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    Yetişkinlerin yaklaşık yüzde ellisi magnezyum eksikliği sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Magnezyum, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesi için önemli bir mineraldir ve birçok biyokimyasal süreçte rol oynar. İşte magnezyum hakkında bilmeniz gereken 3 kritik nokta...

    Magnezyum, vücudumuzun sağlığını korumak ve düzenli çalışmasını sağlamak adına kritik bir role sahip olan bir mineraldir. Birçok yetişkin magnezyum eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Magnezyum eksikliğine dair 3 kritik bilgiyi haberimizde derledik.

    MAGNEZYUM HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

    Magnezyum, insan vücudu için önemli bir besindir ve kemik sağlığı, enerji üretimi, sinir sistemi fonksiyonları ve kalp sağlığı dahil olmak üzere birçok hayati fonksiyonda rol oynar.

    1) Stres, şeker, kahve, alkol ve fazla kalsiyum alımı magnezyumu azaltır.

    Hazımsızlık için aldığımız çiğneme tabletleri ve su atıcı diüretikler de öyle.

    2) Kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, hamilelik, hipertiroid ve böbrek-karaciğer rahatsızlıkları da magnezyumu düşürür.

    3) Magnezyum eksikliğinin belirtileri migren, uyku kalitesinde düşüş, depresyon, tansiyon ve unutkanlıktır.

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    magnezyum
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