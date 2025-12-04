Yıllar önce kanseri yendiği hastanede mühendis oldu

"ONLARIN HİKAYELERİNDE YARDIMCI KAHRAMAN OLMAMIZ GEREK"

Tedavi sürecinde evde eğitim aldığını ve bu dönemde LÖSEV ile tanıştığını ifade eden Baloğlu, "LÖSEV bana maddi ve manevi olarak destek oldu. Her zaman yanımda oldu. LÖSEV beni aslında iyileştirdi, büyüttü ve geliştirdi diyebilirim. Bu yıl Ankara Üniversitesi İngilizce Gıda Mühendisi bölümünden mezun oldum. Şu anda LÖSANTE Gıda Araştırma Laboratuvarı'nda gıda mühendisi olarak çalışıyorum. Daha önce yürüdüğüm bu koridorlarda, tedavi sürecinde yürüdüğüm bu koridorlarda şu anda bir araştırmacı olarak yürümek benim için çok gurur verici. Biliyorum ki benim hikayem bitti fakat hikayesi devam eden diğer kardeşlerim, ablalarım, ağabeylerim var. Bizim onların hikayelerinde yardımcı kahraman olmamız gerekiyor. Ben iyileştim, artık bir LÖSEV personeliyim ve gönüllüsüyüm. Tedavisi devam eden kardeşlerim için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Onlara enerji, umut olmak istiyorum. Bir hastanın yüzündeki gülümseme olmak çok değerli. Herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.