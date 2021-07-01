YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır?

"YÖKDİL başvuruları ne zaman?" , "YÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 nasıl alınır?" sorularının yanıtı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. YÖKDİL sınava giriş belgesi ekranı için buraya tıklayın. ÖSYM'nin resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Ardından T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek İşlem yapabilirsiniz. İşte merak edilen soruların yanıtları...

YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman alınacak?

Konuya ilişkin ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Buna göre YÖKDİL 2. sınavı 29 Ağustos 2021'de gerçekleşeceği öğrenildi.

Sınav 10.15'te başlayacak. Öğrencilere, sınavda kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlamak için 180 dakika (3 saat) süre tanınacak.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? YÖKDİL’in 2. sınavı için başvuruların 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR? Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı açıklandı. 2021-YÖKDİL/2 başvuru ücreti 145,00 TL olarak belirlendi.