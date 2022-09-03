Yorgunluğu alır, enerjiyi artırır... B12 vitamini kaynağı besinler

B12 vitamini vücudumuzun yiyeceklerden enerji salmasına yardımcı olur, sinir sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar ve vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına yardımcı olur. Bu yüzden B12 vitamini değerleri çok önemli. B12 vitamini eksikliği ciddi şekilde kalıcı sinir ve beyin hasarına neden olabilir. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir.

Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.

İşte B12 vitamini açısından zengin besinler...