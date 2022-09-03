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Yorgunluğu alır, enerjiyi artırır... B12 vitamini kaynağı besinler

03.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

B12 vitamini önemli sekiz vitaminden biridir. B12 vitaminini vücut kendi başına üretemiyor. B12 vitamini hücrelerin sinirleri korumasına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Beslenme planınızda B12 vitamini bulundurmanız çok önemlidir. B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir.

B12 vitamini vücudumuzun yiyeceklerden enerji salmasına yardımcı olur, sinir sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar ve vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına yardımcı olur. Bu yüzden B12 vitamini değerleri çok önemli. B12 vitamini eksikliği ciddi şekilde kalıcı sinir ve beyin hasarına neden olabilir. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir.

Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.

İşte B12 vitamini açısından zengin besinler...

B12 VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

KARACİĞER VE BÖBREK

KARACİĞER VE BÖBREK
Herkesin zevkine uygun olmayabilirler ancak karaciğer ve böbrek gibi organ etleri en iyi B12 vitamini kaynaklarından biridir.

TAM TAHILLI YİYECEKLER

TAM TAHILLI YİYECEKLER
B12 vitamini ile güçlendirilmiş tam tahıllı besinler D vitamini ve C vitamini gibi diğer besinleri de sağlar , böylece diğer sağlık yararlarından da yararlanılabilir.

YUMURTA

YUMURTA
Yumurta sadece iyi bir protein kaynağı değil, aynı zamanda B12 vitamininin de önemli kaynaklarından biridir. kahvaltıda birkaç yumurta, günlük önerilen B12 vitamini miktarını sağlamanıza yardımcı olacaktır. Yumurtalar ayrıca sağlıklı kemikler, dişler ve kaslar için D vitamini de dahil olmak üzere diğer vitamin ve minerallerin yararlı kaynaklarıdır

SÜT

SÜT
B12 vitamini sağlayan sadece süt değildir; peynir ve yoğurt gibi diğer süt ürünleri de yapar.

SIĞIR ETİ

SIĞIR ETİ
Bir sığır bifteği bol miktarda B12 vitamini içerir. Sığır eti sadece kemik, kas ve genel hücre sağlığı için gerekli olan iyi bir protein kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer B vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko ve selenyum minerallerini de içerir.
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