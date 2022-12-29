KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yumruk sıkma şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor

Yumruk sıkma şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor

29.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilik analizleri farklı testlere bağlı olarak yapılabilmektedir. Günlük hayatta yaptığımız davranışlar, jest ve mimiklerimiz, konuşmalarımız kişiliğimiz hakkında oldukça ipucu vermektedir. Bilinçli olmadan yaptığımız bazı hareketler de kişilik analizinde kullanılmaktadır. Yumruğu sıkma şekli kişiliğimizi göstermektedir.

Kişilik, çocukluktan itibaren çevresel, sosyal ve daha birçok etkene bağlı olarak gelişen bir yapıdır. Birini tanıdığımızda onları analiz ederek kişiliklerini tahmin etmeye çalışırız. Özellikle ilk tanışılan ve hayatımızda yer edecek insanlara karşı sıklıkla yaptığımız bu testler her zaman doğru sonuçları vermese de çoğu zaman tedbir almamızı sağlayabilir.

YUMRUĞUNUZU SIKMA ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİĞİNİZ NASIL?

BAŞ PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINIZIN ÜSTÜNDEYSE

BAŞ PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINIZIN ÜSTÜNDEYSE
Hayalpereset ve özgürlükçü bir yapınız var. Hayallerinizin peşinden koşmayı ve bu uğurda tüm fırsatları değerlendirmeyi istiyorsunuz. Cömert bir yapınız var ve arkadaş canlısısınız. İnsanlar espri anlayışınızı seviyor ve etrafınız sürekli arkadaşlarınızla çevrili. Bazen sabırsız ve inatçı olabiliyorsunuz. Aşk hayatınız: Aşk hayatınızdan arkadaşlarınıza bile bahsetmekten hoşlanmıyorsunuz. Sizin için en önemli olan şey hayallerinizin peşinden koşmak ve sizi gerçekten seven biriyle birlikte olmak.

BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARI YATAY BİR ŞEKİLDE KAPATIYORSA

BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARI YATAY BİR ŞEKİLDE KAPATIYORSA
Siz karizmatik ve yeteneklisiniz. Çevrenizdekiler sizi oldukça kibar buluyor. Bu da sizi öz güvenli biri yapıyor. Risk almayı sevmiyorsunuz ve hayattan yüksek beklentileriniz var. İnsanlar sizinle vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Aşk hayatınız: İlişkilerinizde kolay kolay affetmiyorsunuz. Size yapılanları kolayca unutamıyorsunuz. Açılmaktan ve incitilmekten korkuyorsunuz.İnsanları inciteceğini düşündüğünüz şeyleri yapmaktan kaçınıyorsunuz.

BAŞ PARMAĞINIZ SAKLIYSA

BAŞ PARMAĞINIZ SAKLIYSA
Çevrenizdekiler sizi zeki, yaratıcı ve enerjik buluyor. Her ne kadar sakin bir yapınız olsa da enerji dolusunuz. Siz insanlara, hayvanlara, nefes alan hiçbir şeye zarar veremezsiniz. Gerekirse kendininize zarar verir yine de sevdiklerinizi korursunuz. Sakin tavırlarınız var ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Arkdaşlarınızı da kendiniz gibi sadık ve dürüst insanlardan seçiyorsunuz. Aşk hayatınız: Sakin bir ilişki istiyorsunuz. Uzun soluklu ilişkileri tercih ediyorsunuz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kişilik testi kişilik tipi testi yumruk ilik

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Aşk iddiası rahatsız etti! Ünlü komedyen bakın ne dedi

Aşk iddiası rahatsız etti! Ünlü komedyen bakın ne dedi

20 yaş genç gösteriyor! 71 yaşında gençlik sırrı şaşırtıyor

20 yaş genç gösteriyor! 71 yaşında gençlik sırrı şaşırtıyor

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

90 beden sütyen giyiyorum. Bu tüyo hayat kurtarıcı!

90 beden sütyen giyiyorum. Bu tüyo hayat kurtarıcı!

Her kadının başına gelebilir! Adet olurken yaşadığı korkutucu

Her kadının başına gelebilir! Adet olurken yaşadığı korkutucu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.