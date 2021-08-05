Yunanistan'da kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlendi!

Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, salı gününden bu yana ülke genelinde 150'den fazla orman yangını çıktı. Yangınlarda onlarca ev, işyeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül olurken, düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi. KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR YENİDEN ALEVLENDİ Atina’nın kuzey kesimlerinde rüzgarların etkisi ile dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, yetkililer Afidnes, Kryoneri, Kokkinovrahos ve Ippokrateios Politeia banliyölerinin yanı sıra yakınlardaki Malakasa göçmen kabul merkezindeki sığınmacıların tahliyesini emretti.

10 HELİKOPTER, 7 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR

Alevlerin ormanlık alandan yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere doğru hızla yayıldığı kaydedilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile 10 helikopter ve 7 uçağın müdahale ettiği aktarıldı.

"AŞIRI YANGIN" UYARISI YAPILDI Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısı için yarın "aşırı yangın uyarısı" yayınladı. Yerel kuruluşlar ise, devam eden orman yangınları nedeniyle başkent bölgesinde planlı elektrik kesintileri olabileceğini bildirdi.

PARK VE AÇIK ALANLAR KAPATILDI Atina ve bölgedeki tüm park ve açık alanların ise kapatılması emredildi. Böylece çıkabilecek olası yangınların önüne geçilmesi amaçlandı.