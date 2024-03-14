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  4. Yürek burkan görüntü! 'Allah rızası için' diye feryat edip, gözyaşlarına boğuldu

Yürek burkan görüntü! 'Allah rızası için' diye feryat edip, gözyaşlarına boğuldu

14.03.2024 16:45
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Antalya'da yaşayan Ayşe-Nevzat Seçmen (64) çiftinin evi, prizden kaynaklanan yangında kullanılamaz hale geldi. Ayşe Seçmen, yangına müdahale çalışmalarını izlerken, "Allah rızası için söndürün. Diğer evlere zarar vermesin. Ne olur söndürün" diye feryat etti. Alevler arasında kalan evini izlerken gözyaşlarına boğulan Ayşe Seçmen'i, eşi teselli etti. Yaşlı çiftin o görüntüleri yürekleri burktu.

Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Ayşe Seçmen ile evde olan Nevzat Seçmen, koltukta yarı uykulu halde otururken prizden çıkan sesi duydu. Prizden çıkan kıvılcımın yerdeki halıyı tutuşturmasıyla ayağa kalkan Seçmen, alevlere müdahale ederken; eşini de dışarı çıkardı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe Seçmen, yanan evinin karşısındaki kaldırıma oturarak gözyaşı döktü. Komşularının da yanında olduğu Ayşe Seçmen, "Ne olursunuz söndürün. Allah rızası için söndürün. Diğer evlere zarar vermesin. Ne olur söndürün" diye ağladı.

Yangına müdahale ederken ayak, baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nevzat Seçmen ise sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Nevzat Seçmen, kaldırımdaki eşine sarılıp teselli etti. Bu sırada itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

'KIVILCIM ÇIKTI'

'KIVILCIM ÇIKTI'

Yarı uykulu halde televizyon izlerken yangının çıktığını belirten Nevzat Seçmen, "Yarı uyanık yarı uykulu haldeyken 'çat' diye bir ses duydum ve prizden kıvılcım çıktı. Plastik halı yanmaya başladı. Panikle söndürmeye çalışınca büyüdü ve dumana boğulacağız diye dışarıya çıktık. Yangına müdahale edince de bazı yerlerim yandı. Durumum yok, bana yardımcı olurlarsa memnun olurum" dedi. Yangını haber alıp gelen çiftin kızı Büşra Seçmen de anne ve babasına sarıldı.

 (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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