Yürek burkan görüntü! 'Allah rızası için' diye feryat edip, gözyaşlarına boğuldu

'KIVILCIM ÇIKTI'

Yarı uykulu halde televizyon izlerken yangının çıktığını belirten Nevzat Seçmen, "Yarı uyanık yarı uykulu haldeyken 'çat' diye bir ses duydum ve prizden kıvılcım çıktı. Plastik halı yanmaya başladı. Panikle söndürmeye çalışınca büyüdü ve dumana boğulacağız diye dışarıya çıktık. Yangına müdahale edince de bazı yerlerim yandı. Durumum yok, bana yardımcı olurlarsa memnun olurum" dedi. Yangını haber alıp gelen çiftin kızı Büşra Seçmen de anne ve babasına sarıldı.

(DHA)