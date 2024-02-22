'Yurt dışında da deneyimledim! Kesinlikle...' Eğlence mekanlarına gidenleri ikiye bölen 'Damsız girilmez' uygulamasında yargıdan karar

Çok sayıda eğlence mekanının değişmeyen kurallarından bir tanesi; 'damsız girilmez' uygulaması. Bu uygulama; yalnız erkeklerin bazı eğlence mekanlarına girmesini yasaklıyor yani o mekanlar onları kabul etmiyor. Son olarak böyle bir durum mahkemeye taşındı ve dikkat çeken bir karar çıktı. İşte vatandaşların bu uygulamayla ilgili yorumları...