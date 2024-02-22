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    4. 'Yurt dışında da deneyimledim! Kesinlikle...' Eğlence mekanlarına gidenleri ikiye bölen 'Damsız girilmez' uygulamasında yargıdan karar

    'Yurt dışında da deneyimledim! Kesinlikle...' Eğlence mekanlarına gidenleri ikiye bölen 'Damsız girilmez' uygulamasında yargıdan karar

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.02.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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    Eğlence mekanlarındaki 'damsız girilmez' uygulaması vatandaşları ikiye bölerken son yaşanan bir olayla uygulama yargıya taşındı. Yargıdan 'damsız girilmez' uygulamasına dair karar çıktı. Bazı vatandaşlar bu uygulamanın devam etmemesi gerektiğini söylerken bazıları uygulamanın yararlı olduğunu vurgulayıp devam etmesi gerektiğini belirtti. Bir vatandaş da "Yurt dışında da damsız girilen mekanları gidip deneyimlemiş biri olarak kesinlikle bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Çok sayıda eğlence mekanının değişmeyen kurallarından bir tanesi; 'damsız girilmez' uygulaması. Bu uygulama; yalnız erkeklerin bazı eğlence mekanlarına girmesini yasaklıyor yani o mekanlar onları kabul etmiyor. Son olarak böyle bir durum mahkemeye taşındı ve dikkat çeken bir karar çıktı. İşte vatandaşların bu uygulamayla ilgili yorumları...

    YARGIDAN "DAMSIZ GİRİLMEZ" KARARI

    Haber Global'de yer alan habere göre; bazı mekanlarda damsız girenler kapıdan geri dönüyor. Ancak 'damsız girilmez' uygulaması eğlence mekanlarına gidenleri ikiye böldü.

    Mikrofon uzatılan bir kadın vatandaş "Hem bir işletmeci olarak, hem bir kadın olarak bu uygulamanın da devam etmesi taraftarıyım" dedi.

    Bir erkek vatandaş ise "Sistem devam etmemeli. Eşitsizlik yaratıyor. Toplumun dengesini bozuyor aslında. Pozitif ayrımcılığa kaçıyor" ifadelerini kullandı.

    Eğlence mekanlarındaki damsız girilmez uygulaması tartışmalara neden oldu. Uygulama kadın ve erkek arasında eşitsizliğe neden olduğu gerekçesiyle dava konusu oldu.

    Ankara Barosu avukatlar partisi etkinliği düzenledi. Eğlence mekanındaki organizasyona tek başına gelen erkeklerin alınmayacağı açıklandı. Bunun üzerine konu mahkemeye taşındı.

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