Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi! İşletmeciler durumdan memnun değil: "İşlerimiz hızlansın diye dua ediyoruz"

Geçen yıl salgın sonrası 2-3 yılın birikmiş öğrencisi gelmişti. Çok fazla bir talep de aldık ve apartımızı kısa sürede doldurduk. Dolduktan sonra da bir o kadar da öğrenci aramıştı bizi. Bu sene ne yazık ki o yoğunluk yok. Velilerden ve piyasadan duyduğumuz, KYK kapasitesini arttırdığı için bize gelen öğrenci bir sayısında azalma oldu. İkinci sebep olarak da ekonomik sebepleri olduğunu düşünüyoruz" dedi.