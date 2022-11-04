Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

ALERJİ

Gıda alerjileri çok yaygındır ve soğan da dahil olmak üzere herhangi bir şey nedeniyle tetiklenebilir. Bu alerjiler genellikle bağışıklık sisteminiz belirli gıdalardaki proteinlere tepki verdiğinde ortaya çıkar. Yayınlanan bir araştırmaya göre soğan, sarımsak, kuşkonmaz ve pırasa, alerjik çapraz reaktiviteye neden olabilen Liliaceae familyasına aittir. Başka bir deyişle, bunlardan herhangi birine alerjiniz varsa, soğana alerjiniz olabilir.