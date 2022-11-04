Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Soğan, içeriğindeki kükürt nedeniyle fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara ve hatta gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bol soğan tüketen biriyseniz başınıza geleceklere hazırlıklı olmalısınız.
Soğan doğrarken hiç gözünüzde batma hissettiniz mi? Bunun nedeni, soğan doğramanın, bir kükürt metaboliti olan gözyaşı faktörü (LF) salınımına yol açmasıdır. LF gözlerinize ulaştığında tahrişe neden olabilir ve soğanın göz yaşartıcı etkisine yol açabilir.
IBS, ciddi ve ağrılı karın semptomlarına neden olan yaygın bir gastrointestinal problemdir. Gıdalar tam olarak IBS'nin bir nedeni olmasa da, FODMAP diyetine ait gıdalar semptomlarını tetikleyebilir. IBS hastaları, sindirilemeyen ve yavaş emilen bu kısa zincirli karbonhidratlardan rahatsızlık duyarlar.
Ağız kokusu sizi şaşırtmayacak bir yan etkidir. Soğanın en yaygın yan etkilerinden biri ağız kokusudur. Soğan tüketmek geçici olarak ağız kokusuna neden olabilir.
Gıda alerjileri çok yaygındır ve soğan da dahil olmak üzere herhangi bir şey nedeniyle tetiklenebilir. Bu alerjiler genellikle bağışıklık sisteminiz belirli gıdalardaki proteinlere tepki verdiğinde ortaya çıkar. Yayınlanan bir araştırmaya göre soğan, sarımsak, kuşkonmaz ve pırasa, alerjik çapraz reaktiviteye neden olabilen Liliaceae familyasına aittir. Başka bir deyişle, bunlardan herhangi birine alerjiniz varsa, soğana alerjiniz olabilir.
Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, mide ekşimesini gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) bir belirtisi olarak tanımlar. Beslenme ve kanser dergisinde yayınlanan 2000 tarihli bir araştırma, soğan da dahil olmak üzere bazı gıdaların mide ekşimesi semptomlarını tetikleyebileceğini buldu.