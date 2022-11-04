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  4. Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

04.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan, sarımsaktan sonra en güçlü doğal ilaç olarak görülen bitkilerin başında yer alır. Faydaları saymakla bitmeyen soğanın aynı zamanda zararları da var. Göz yaşarması, mide ekşimesi soğanın yaygın zararları arasında yer alırken aklınıza gelmeyecek zararları da var. İçeriğindeki kükürt nedeniyle fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara ve hatta gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Soğan, içeriğindeki kükürt nedeniyle fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara ve hatta gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bol soğan tüketen biriyseniz başınıza geleceklere hazırlıklı olmalısınız.

SOĞANIN 5 ÖNEMLİ ZARARI

GÖZ SORUNLARI

GÖZ SORUNLARI

Soğan doğrarken hiç gözünüzde batma hissettiniz mi? Bunun nedeni, soğan doğramanın, bir kükürt metaboliti olan gözyaşı faktörü (LF) salınımına yol açmasıdır. LF gözlerinize ulaştığında tahrişe neden olabilir ve soğanın göz yaşartıcı etkisine yol açabilir.

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU

IBS, ciddi ve ağrılı karın semptomlarına neden olan yaygın bir gastrointestinal problemdir. Gıdalar tam olarak IBS'nin bir nedeni olmasa da, FODMAP diyetine ait gıdalar semptomlarını tetikleyebilir. IBS hastaları, sindirilemeyen ve yavaş emilen bu kısa zincirli karbonhidratlardan rahatsızlık duyarlar.

AĞIZ KOKUSU

AĞIZ KOKUSU

Ağız kokusu sizi şaşırtmayacak bir yan etkidir. Soğanın en yaygın yan etkilerinden biri ağız kokusudur. Soğan tüketmek geçici olarak ağız kokusuna neden olabilir.

ALERJİ

ALERJİ

Gıda alerjileri çok yaygındır ve soğan da dahil olmak üzere herhangi bir şey nedeniyle tetiklenebilir. Bu alerjiler genellikle bağışıklık sisteminiz belirli gıdalardaki proteinlere tepki verdiğinde ortaya çıkar. Yayınlanan bir araştırmaya göre soğan, sarımsak, kuşkonmaz ve pırasa, alerjik çapraz reaktiviteye neden olabilen Liliaceae familyasına aittir. Başka bir deyişle, bunlardan herhangi birine alerjiniz varsa, soğana alerjiniz olabilir.

MİDE EKŞİMESİ

MİDE EKŞİMESİ

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, mide ekşimesini gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) bir belirtisi olarak tanımlar. Beslenme ve kanser dergisinde yayınlanan 2000 tarihli bir araştırma, soğan da dahil olmak üzere bazı gıdaların mide ekşimesi semptomlarını tetikleyebileceğini buldu.

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soğan

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