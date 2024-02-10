Zehir saçan kıyafetlere dikkat! Deriden emiliyor, vücuda yayılıyor... Pek çok ülkede yasaklanması tartışılıyor

Peki, sonsuz kimyasalların zararlı etkilerinden korunmak için ne yapmalı? Uzmanlara göre daha çok pamuklu ve organik kumaşlar tercih edilmeli, 2. el kıyafetlere de bir şans verilmeli. Üstelik sadece kıyafetler değil yapışmaz tencerelerden kozmetiğe, gıda ambalajlarına kadar birçok yerde sonsuz kimyasallar adı verine PFAS kullanılıyor. Pek çok ülkede şimdi yasaklanması tartışılıyor.