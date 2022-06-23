Zilhicce ayı ne zaman 2022? Kurban Bayramı'nın yaklaşırken çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu ay Müslümanlar için oldukça önemlidir. Peki Zilhicce ayı ne zaman 2022? Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur? Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yapılan Zilhicce ayı açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...