Zilhicce ayı ne zaman 2022? Kurban Bayramı'nın yaklaşırken çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu ay Müslümanlar için oldukça önemlidir. Peki Zilhicce ayı ne zaman 2022? Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur? Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yapılan Zilhicce ayı açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ZİLHİCCE AYI NEDİR?
Zilhicce ayı, hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya verilen isimdir.
Zilhicce ayının İslam'da büyük önemi bulunmaktadır. Faziletleri sık sık araştırılmaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?
Zilhicce ayı bu sene 30 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
ZİLHİCCE AYI ORUCU KAÇ GÜN?
Zilhicce ayı orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama yapılmıştır.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması önerilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.
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