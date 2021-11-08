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  4. Ziraat Odası'nın tavsiyesi ile başladı! Fındık yerine kivi ekti, kazancı 3 kat arttı

Ziraat Odası'nın tavsiyesi ile başladı! Fındık yerine kivi ekti, kazancı 3 kat arttı

08.11.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üreticiliğinden vazgeçerek kivi eken Muammer Tepe, kârlı çıktı. Fiyatların düşük olduğu dönemlerde ek gelir kazanmak amacıyla alternatif ürün olarak kivi eken Tepe, 17 yıl önce yöneldiği tercih ile kazancını 3 kat arttırdı.

Çamlıbel köyünde kivi yetiştiren Muammer Tepe, 17 yıl önce Tarım Müdürlüğü kontrolünde ilk kivi dikimini yaptığını söyledi. Kivinin meyve vermeye başladığını gördüğünde iyi bir ürün olduğunun farkına vardığını anlatan Muammer Tepe, "Kivinin hasadı Ekim ayı içinde başlamış bulunuyor. Arazimin bir bölümün yerinde kivi yetiştiriciliğini yapıyorum. Bir dönümle başladım, üç dönüme çıkardım. Dönümden 3 ton kivi alıyorum. Şu an 5 ton kivi var. 3 dönüm üzerinde 15 ton gelir elde ediyoruz. Kivinin talepleri olduğundan piyasada tüketmekten zorluk çekmiyoruz. Sezon geldiğinde Kasım ayında tüccarlar bize uğruyor, biz de satıyoruz. Talebe göre toptan ve piyasaya da verebiliyoruz. Kivi yetiştiriciliği bu toprakları iyi sevdi. Biz bu kiviyi fındığa alternatif olarak dikmiştik ve fındıktan daha iyi getirisi olduğunu söyleyebilirim“ ifadelerini kullandı.

"ZİRAAT ODASI TAVSİYESİ İLE BAŞLADIK"

Alaplı’nın iklim özellikleri dolayısıyla fındık yerine kivinin gelirinden de memnun kaldıklarını belirten Muammer Tepe ”Bu bölgede Karadeniz iklimi hakim olduğu için Ziraat Odası tavsiye üzerine o zaman kivi diktik. Ekim ayı hasat zamanı dönemlerinde 3 dönüm üzerinden 15 tondan yaklaşık 100 bin lira bir gelirimiz oluyor. Alternatif olarak kivinin fındıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fındıktan yılda bir kez ürün alıyoruz ve diğer aylarda fındıkla pek fazla ilgilenmiyoruz ama kivi öyle değil. Yılın her ayı bakım istiyor ancak iyi de bir gelir elde edilebiliyor" dedi.

"FINDIKTAN SONRA EN KARLI ÜRÜN"

"FINDIKTAN SONRA EN KARLI ÜRÜN"
Alaplı'da yaklaşık Kasım ayında bin ton kivi üretildiğini aktaran Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu; "Kivi, fındıktan sonra gelen en karlı ürün. Çünkü üreticiler, kivide bir dönümden 3-5 ton arası kadar ürün toplayabiliyor. Ayrıca işçi maliyeti de daha düşük. Özellikle kasım ayında hasat edilen kivi sayesinde fındığın düşük fiyatlarda olması halinde üreticimiz nefes almış oluyor " dedi.
Alaplı’nın kivisinin, piyasada arz talep olduğunu söyleyen Türkoğlu, 90 gram üzeri kivilerin yaklaşık 1 liradan satıldığını hatırlatıp, arazisi müsait üreticilere 'kivi dikin' tavsiyesinde bulundu. İHA
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