Tanınmış müzisyenlerden biri olan Vincenzo Galileo’nun oğlu Galileo Galilei, 1564’te İtalya’da doğdu. İlk eğitimini Floransa’da tamamladı ve 1581 yılında Pisa Üniversitesi’nde Tıp okumaya başladı. Galileo Galilei aynı zamanda günümüze kadar uzan pek çok eserin de sahibi. Galileo Galilei Hayatı Bu bölümde “Galileo kimdir, Galileo neyi icat etmiştir?” gibi soruların cevaplarını bulacağız. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Galileo, okulu bırakmak zorunda kaldı. Yine de pes etmeyen modern fiziğin babası, matematiğe olan ilgisiyle ve bu alandaki çalışmalarıyla 1589 yılında Pisa’da profesörlük yaptı. Galileo, Pisa Kulesi'nden ağırlık düşürdü ve Aristo'nun hatasını dile getirdi. Bu davranışıyla bazı profesörlerle anlaşmazlığa düştü. 1592'de Pisa'yı terk etti ve Padova Üniversitesi matematik kürsüsüne geldi. Bilimsel çalışmalarına devam eden Galileo Galilei, 1597’de pusulayı ortaya çıkardı ve 1600 yılının başlarında ilkel olan bir termometre geliştirdi. İnsanların kalp atışlarını ölçen bir sarkaç geliştirerek 1604 yılında serbest düşüşün matematik kanununu buldu.

1610 yılında Samanyolu ve yıldız kümeleri hakkındaki araştırmaları sonucunda bulduğu bulguları paylaştı. Bütün bu yayınlar oldukça ilgi gördü ve Floransa’da sarayın matematikçisi olarak mesleğine başladı. Başarılarıyla adından söz ettiren Galileo,

1611 yılında Roma’da gerçekleşen Bilim Akademisi’ne üye olarak seçildi. Galileo’nun İlk İcadı: Hidrostatik Denge Galileo, arşimet prensiplerinde, metalleri havada ve suda tartarak, saflık derecelerini tahmin etmenin mümkün olduğu görüşünü kullanan Avrupalı kuyumcuların kullanmış olduğu metoda çözümler ve alternatifler geliştirdi. Bu buluşuna ise ‘’La Bilancetta (Küçük Denge) adını verdi. Hidrostatik Denge buluşunda, terazinin bir tarafında klasik ağırlıklar, diğer tarafında tel desteğiyle tartılmak istenen nesne suyun içine batırıldı. Bu sayede, pratik bir şekilde farklı aşamalardan geçmeden altın ve gümüş gibi değerli metallerin net olarak ağırlıkları ölçülebildi. Devrim Yaratan Buluş: Pusula Öncelikle kısaca pusulanın tanımından bahsedelim. Pusula, bir mıknatıstan farksız olarak yön bulmamızı sağlar. Pusulanın ortasında sürtünmesiz olarak hareket eden bir ibre vardır. Bu ibrenin renkli tarafı, pusula nereye koyulursa koyulsun kuzeyi gösterir.

Galileo Galilei hayatı içerisindeki dönüm noktalarından biri pusulayı bulması oldu. Ünlü astronom 16. yüzyılda askeri amaçla kullanılabilen pusulayı sundu. Bu yeni buluş, bilimsel alanda birçok gelişmeye yön verdiği gibi aynı zamanda askeri olarak da birçok kapı açtı. Pusulanın bulunması ile askeriyede doğru koordinatlarla hedef alınması kolaylaştı ve farklı büyüklükteki top güllesinin ne kadar barut gerektirdiği hesaplanabildi. Aynı zamanda çokgenler ve dairesel dilimler de hesaplandı. Galileo’nun pusula buluşu, 19. yüzyıla kadar temel ölçüm cetveli olarak da kullanıldı. Galileo’nun Sarkaç Yasası Buluşu Galileo, salınım yapmakta olan cisimleri izledi ve sarkaç yasasını buldu. Kilisenin bu buluşa büyük bir tepki vereceğinin tabii ki farkındaydı fakat peşini bırakmadı. Galileo’nun keşfetmiş olduğu, gezegenin Io, Europa, Ganymede ve Callisto gibi en önemli uydularına, Galileo Uyduları ismi verildi. Hareketli cisimler üzerinde yaptığı çalışmalar, deneyler ve sonuçlar kendisinin ölümünden sonra doğan Isaac Newton’a ilham kaynağı oldu. Böylece, klasik mekanik de doğmuş oldu.

Galileo: Güneş Merkezli Model Buluşu Güneş merkezli modeli buldu ve bu buluş bilim dünyasında büyüleyici bir etki bıraktı. Adeta bir devrim yaptı! Teleskopları, mikroskopları geliştirip güçlendiren araştırma ve çalışmaları sonucunda gökbilimde ve biyoloji alanlarında büyük gelişmeler yapılmasına kaynak oldu. Teleskopu, bulunduğundan kat ve kat daha güçlü bir buluş haline getirdi ve göklere çevirdi. Galileo’dan önce bunu yapanlar elbette vardı fakat evrendeki yerimizi anlamamıza dair, tarihimizi değiştirecek keşifleri sağlayan ilk bilim insanıydı.

Galileo Galilei ve Kitabına Gelen Tepkiler Floransa’ya döndüğünde hidrostatik üzerine bir kitap yazdı. Bu kitap, birçok profesör tarafından tepkiyle karşılandı ve itiraz edildi. Daha sonra 1613 yılında güneş lekeleri konulu bir eser yayınladı. Galileo, eserinde Kopernik sistemini eleştirerek müdafaa etti. Bu müdafaa sonucunda, papazlar tarafından linçlendi. 1615 yılında Roma’ya gitti ve iddiasının arkasında durdu. 1 sene sonra, Papa Beşinci Paul tarafından Galileo’nun kitaplarını kontrol etmek için bir komisyon gerçekleştirildi ve bu komisyon Galilei’nin kitaplarını yasaklama kararı aldı. İstedikleri tek bir şey vardı o da Dünya’nın döndüğü iddiasından vazgeçmesi! Bunun üzerine, hepimizin bildiği şu sözler döküldü ağzından: