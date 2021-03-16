Gamze Pamuk Ateşli kimdir? Gamze Pamuk Ateşli nereli ve kaç yaşında?

Gamze Pamuk Ateşli, Marmara Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuş ve Bursa Barosu’nda serbest avukatlık yapmıştır. 2016’da ise CHP Osmangazi Gençlik Kolu Başkanı seçilen Gamze Pamuk Ateşli, 20148 tarihinde Parti Meclis üyesi olarak görev yapmıştır.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ KİMDİR?

Gamze Pamuk Ateşli, 1994 yılında Bursa’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olan Ateşli, 2016'dan beri Bursa Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptı.

2017'de Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi görmeye başlayan Gamze Pamuk Ateşli , 2016’da Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Gamze Pamuk Ateşli, ÇAÇAV (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı)'a üye olup Çocuk Hakları alanında projelerde yer almaya ve eğitimler vermeye başladı. Denge ve Denetleme Ağı'nda 2015-2017 yılları arasında Ağ temsilcilisi olarak görev aldı. Yerel ve ulusal basında belirli periyotlarda çocuk alanında köşe yazıları yazan Gamze Pamuk Ateşli, bununla birlikte, "Düşünce" edebiyat dergisinde yazarlık yaptı.