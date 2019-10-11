Gara Tren ve elektrikli otofaytonlar dünyanın 22 ülkesinin sokaklarında geziyor

Denizli’de bir imalathanede üretilen elektrikli mini tren, tramvay ve faytonlar dünyanın 22 farklı ülkesine ihraç ediliyor. Yüzde 95’i yerli üretim olan ürünler arasında en dikkat çekici olan ise ünlü Taksim Tramvayının ‘Gara Tren’ isimli minik üretimi ile at sesi efekti ve çaldığı müzikle ile kullanıcılarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran faytonlar.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde ki bir atölyede imalatından, montajına kadar üretilen elektrikli mini tramvay, otofayton, itfaiye, otobüs, hızlı tren iç piyasa ile birlikte dünyanın 22 ülkesine ihraç ediliyor. Mini araçların üretiminde ağırlıklı olarak kontrplaktan kullanılması ve özellikle çocuklar için zararsız olmasından dolayı Türkiye ile birlikte ihraç edilen ülkeler tarafından tercih edilmesinin nedenleri arasında.

Atölyede üretilen ve çoğunlukla alışveriş merkezleri ile lunaparklarda kullanılan tarihi lokomotif görünümlü elektrikli trenler çaldığı düdüğü ve bacasından tüten buharı ile dikkat çekiyor. Tren rengarenk vagonları ile binenleri eğlenceli bir yolcuğu çıkarıyor.

Atölyenin gözdesi faytonlar ve Gara Tren adı verilen tramvay

Tasarımı, at kişnemesi ve nal sesi ile birlikte çaldığı şarkıları ile kullanıcılarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran elektrikli otofaytonlar da dünyanın çeşitli ülkelerinde yollarda dolaşıyor. Şarkılara ve filmlere konu olan ünlü Taksim Tramvayının elektrikli mini hali ise görenleri adeta mest ediyor. Gara Tren adı ile üretilen tramvay Türkiye ile birlikte yine dünyanın 22 farklı ülkesinde nostalji merakı ve tutkunlarının gözdesi konumunda. 1 ayda bir araç yapılıyor

Atölyede üretilen ürünlerin insan sağlığı ve çevreye tamamen zararsız olduğunu ifade eden işletme sahibi Tahir Öztürk, 80’li yıllarda kurdukları işletmelerinde 2010 yılından bu yana bu araçları ürettiklerini kaydetti. Öztürk, mini araçların üretiminde kontrplak kullanıldığını ve çocuklara zarar vermeyecek şekilde olan boya kullanıldığını belirtti. Öztürk ayrıca su ve dış etkenlerden araçların etkilenmemesi için dışını laminatla kapladıklarını ve tamamen el işçiliğiyle yaparak ortalama bir ürünün 1 ayda tamamlandığını ifade etti.