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  4. Gara'ya ilk ayak basan ve şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun, Hakurk'a Türk bayrağını dikmiş

Gara'ya ilk ayak basan ve şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun, Hakurk'a Türk bayrağını dikmiş

18.02.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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Gara'ya ilk ayak basan ve şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun, Hakurk'a Türk bayrağını dikmiş

Gara harekatı sırasında şehit düşen Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK elebaşının mağarasına Türk bayrağını diken isim olduğu öğrenildi.

53 PKK'lı teröristin öldürüldüğü 13 vatandaşımızın şehit olduğu Gara harekatında, ilk olarak Özel Kuvvetler'in en tecrübeli isimleri helikopterle bölgeye indirildi. Gara'ya ilk adımı Yüzbaşı Burak Coşkun attı.

İKİ SİLAH ARKADAŞIYLA ŞEHİT OLDU

Teröristlerle kahramanca çarpışan Coşkun, silah arkadaşları Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan ile birlikte şehit oldu.

Sabah Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan habere göre Burak Yüzbaşı, 2019'da Hakurk'ta PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın kullandığı mağaradaki karargaha Türk bayrağını asan isimdi.

kahraman yüzbaşı

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