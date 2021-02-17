Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili dün TBMM'yi bilgilendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gara şehitlerinin ailelerini Belçika numaralı bir telefondan arayıp, 'Deyin ki 'Buralar bombalanmasın' dediler. Ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar" dedi. 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Gara şehitlerinden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başlamasının ardından Belçika, Almanya gibi birçok ülkeden tanımadığı kişiler tarafından aranıp, oğlunun devlet tarafından öldürüldüğü söylendiği ifade etti.

'BEN BU ALÇAKLARIN SÖZÜNE KANMIYORUM'

HDP binası önüne 5 Eylül 2019'da gelerek oğlu Vedat için oturma eylemine katılan Şeyhmus Kaya, kendisini arayan kişilerin sözlerine kanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıma ve devletime teşekkür ediyorum. Oğlum 6 yıldır terör örgütünün elindeydi. Alçaklar benim çocuğumu şehit ettiler. Belçika'dan, Almanya'dan, diğer ismini sayamadığım birçok ülkeden beni arayıp, 'Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş' dediler. Ben bu alçakların sözüne kanmıyorum.