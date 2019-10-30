Garanti BBVA'dan 4 milyar 998 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın 9 aylık net karı, 4 milyar 998 milyon TL oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, bankanın konsolide finansal tablolarına göre, bu yılın dokuz ayında net karı, 4 milyar 998 milyon 460 bin TL olarak gerçekleşti.

Garanti BBVA'nın aktif büyüklüğü 411 milyar 161 milyon 696 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 302 milyar 634 milyon 414 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Banka aktiflerinin yüzde 63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın 9 ayında yüzde 6 büyümeyle 253 milyar 907 milyon 148 bin TL olan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,1, öz kaynak karlılığı yüzde 13,5, aktif karlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Yılın üçüncü çeyreği enflasyondaki önemli iyileşme ve buna bağlı olarak faizlerin kademeli olarak düşmesi sonucu kredi taleplerindeki toparlanmanın başlangıcını gördüğümüz bir dönem oldu. Kredi talebindeki artış, önümüzdeki dönemde daha görünür olacak. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bilançomuzu şekillendirirken, sermaye tabanımızı daha da güçlendirdik. Bu güvenle, artan talebi karşılayarak, reel ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz. Türk lirası kredilerde özel bankalar arasında liderliğimizi bilgimiz, tecrübemiz ve reel sektöre olan hakimiyetimizle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.