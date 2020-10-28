Garanti müşteri hizmetleri, telefon bankacılığı numarası, çağrı merkezi

Garanti Bankası, yurt içinde 922 şube ve yurt dışındaki 8 şubesiyle her yerde ulaşabileceğiniz bir bankacılık hizmeti sunuyor. Çağın olanaklarını herkese sunmayı amaçlayan Garanti, bu amacını bankacılık işlemlerinin bütün aşamalarında müşterilerine sunuyor. Garanti müşteri hizmetleri bağlanma olanaklarını ve iletişim kanallarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Garanti müşteri hizmetleri direkt bağlanma ve Garanti iletişim numarası gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler…
Garanti Bankası ile yapacağınız işlemleri bankaya gitmeden, dilediğiniz her yerde ve her an gerçekleştirebilmek için ihtiyacınız olan iletişim bilgileri ve işlem seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Garanti Bankası telefon ve internet bankacılığı iletişim bilgileri…
Garanti Bankası çağrı merkezi üzerinden her türlü bankacılık işleminizi kolayca halledebilir, kayıp/çalıntı kart bildirimi yapabilir, sorun ve görüşlerinizi yetkililere iletebilirsiniz.
l Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0 333 ve 444 0 333 ile çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.
l Yurt dışından ulaşım için Garanti müşteri hizmetleri telefonu +90 212 444 0 333 ve +90 850 222 0 333’tür.
WhatsApp uygulamasını kullanarak Garanti ile gerçekleştirebileceğiniz bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Akıllı bot teknolojisiyle çalışan Garanti BBVA WhatsApp kurumsal hesabına +90 444 0 333 no'lu telefon ya da Garanti BBVA Mobil uygulamada yer alan “Bize Ulaşın” sayfa aracılığıyla 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.
l Garanti Bankası merkez adres bilgisi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul
l Genel müdürlük telefon no: 0212 318 18 18
l Müşteri iletişim merkezi telefon no: 444 0 333
Garanti Bankası’na sorun, görüş ya da önerilerinizi iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle beraber mesajınızı iletmek için TIKLAYINIZ!
Türkiye’nin her yerinden adresinize en yakın Garanti Bankası şubesini bulabilirsiniz. Türkiye’nin 81 ilinde 24 saat boyunca hizmet veren ATM’lerden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Adresinize en yakın şube ve ATM’leri internet sitesinde yer alan şube ve ATM haritasından bulabilirsiniz.
Garanti Bankası şube ve ATM bilgileri için TIKLAYINIZ!
Garanti Bankası sosyal medya hesapları aracılığıyla da bankacılık işlemlerine dair sorularınızı iletebilirsiniz.
Garanti Bankası’nı YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında GarantiBBVA kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.
Garanti Bankası’nın Twitter hesabı garantiyesor ile sorularınızı sosyal medyada doğrudan Garanti’ye iletebilirsiniz.
Garanti Bankası internet bankacılığını kullanarak da bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür. garantibbva.com.tr internet adresi aracılığıyla her an her yerde bankacılık hizmeti alabilirsiniz. Bireysel ya da kurumsal üyelik oluşturabilir, üyelik bilgilerinizle internet bankacılığına girebilirsiniz. İnternet bankacılığı ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
l Bireysel, KOBİ ya da ticari işlemleri halledebilirsiniz.
l Bireysel ya da KOBİ/esnaf kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
l Kredi limitinizi öğrenebilirsiniz.
l Kredi ve döviz hesaplamalarını yapabilirsiniz.
l Şube ve ATM haritası ile adresinize en yakın şube ve ATM’leri bulabilirsiniz.
l Kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.
l Garanti Bankası ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
l Sigorta ve emeklilik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
l e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.
l Kentkart yükleme işlemi yapabilirsiniz.
l Her türlü para transferi, EFT ve ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
l Hesap ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.
l Garanti Bankası blog sayfası ile finansal ve dijital okur yazarlığınızı geliştirecek yazılardan faydalanabilirsiniz.
Garanti BBVA Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi cebinizden gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama ile online bankacılık işlemlerinizi her yerden yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz. Ya da cep telefonunuzdan 3342’ye "Garanti BBVA Mobil" yazıp mesaj gönderebilir, telefonunuza gelecek link aracılığıyla Garanti BBVA Mobil'i indirebilirsiniz. Mobil uygulama ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
l Para çekme/yatırma işlemleri yapabilirsiniz.
l ATM/şube bulabilirsiniz.
l E-vadeli hesap, kredi, avans hesap gibi hesap işlemlerini yapabilirsiniz.
l Randevu ve bilet işlemleri yapabilirsiniz.
l Her türlü para transferi işlemini yapabilirsiniz.
l Hesap detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
l Her türlü fatura, kredi, kredi kartı, borç, vergi, SGK, ceza, bağış gibi ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.