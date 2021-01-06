Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

Ceza ve ıslahevlerinde bulunan hükümlülerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmasında rol oynayan gardiyanlar, cezaevlerinin denetiminden sorumlu tutulur. Gardiyanların, hükümlüler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve hükümlülerin cezaevlerinde insani şartlar altında yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamak gibi birçok görevleri vardır. Cezaevi yönetimi ile hükümlüler arasında köprü görevinde olan gardiyanlar, cezaevlerinin temel yapı taşıdır diyebiliriz. Peki, gardiyan nasıl olunur? Gardiyan olmak isteyenler ve bu mesleği merak edenler için tüm detayları bu yazıda topladık. İşte detaylar... Gardiyan Nasıl Olunur? "Gardiyan nasıl olunur?" sorunuzun tüm cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. İnfaz Koruma Memuru, yani gardiyan olmak için öncelikle Adalet Bakanlığının internet sitesinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bölümünde yayınlanan gardiyan alımı duyurularını takip etmek gerekir. Adayların başvuru yapabilmeleri için birtakım şartları yerine getirmiş olması beklenir. Genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri ve gerekli tüm evraklar hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Tüm şartlara uygun olunduğundan emin olarak başvuruda bulunmak faydalı olacaktır.

Gardiyan olmak için gerekli şartlar ise şöyle: Türk vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. maddede yer alan nitelikleri taşıyor olmak

En az lise diplomasına sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Kadınlar için en az 1,60 boya, erkekler için en az 1,70 boya sahip olmak

Belirtilen aralıktaki kilo ve boy endeksine sahip olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç olmak

30 yaşını aşmamış olmak Adayların gardiyan olmak için izleyecekleri yol şu şekildedir; Gardiyanlık başvurularını adliyelerde yer alan komisyonlarda yapmak

Başvuru tamamlandıktan sonra komisyonun belirlediği tarihte mülakata girmek

Mülakatı başarıyla tamamladıktan sonra boy ve kilo ölçümüne tabi tutulmak

Tüm süreç başarıyla tamamlanırsa göreve başlamak için Cumhuriyet Baş Savcılığından gelecek olan yazıyı beklemek Gardiyan olmak isteyenlerin okuması gerekenler bölümler ise şöyle; Liselerde açılan Adalet bölümü

Üniversitelerde ise Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü Gardiyan Nasıl Olunur, Maaşı Nedir? Gardiyan olmak isteyen kişilerin en çok araştırdıkları şeylerden biri de gardiyanları maaşlarının ne kadar olduğudur. Gardiyanların maaşları ve çalışmak saatleri hakkında tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. 2020 yılı itibariyle İnfaz Koruma Memurlarının yani gardiyanların maaşı 4.000 ile 5.000 arasında değişiklik gösterir. Memurluğa yeni atanmış olanlar ile kıdemli olanların çalışma ücretlerinde farklılık görülür. Ayrıca gardiyanların evlilik durumlarına, derece ve kademelerine göre de maaşlarında değişiklik görülür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı ve cezaevlerinde gardiyanlık yapan kişilerin çalışma saatleri her cezaevine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak gündüz ve vardiya sistemine göre çalışma saatleri belirlenir. Gündüz çalışan görevliler, sabah 08.00 ile akşam 17.00 arası çalışır. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri tatildir. Vardiya sisteminde çalışan görevlilerin örnek çalışma gün ve saatleri ise şöyle;

Pazartesi 08.00 - 20.00 arası mesai

Salı 20.00 - 08.00 arası mesai

Çarşamba ve Perşembe günleri tatil

Cuma 08.00 - 20.00 arası mesai

Cumartesi ve Pazar günleri 08.00 - 20.00 arası mesai Her iki çalışma sisteminde de gardiyanlar her yıl yıllık izin kullanma hakkına sahiptir. 10 yıl ve 10 yıldan az çalışmış olanlar 20 gün, 10 yıldan fazla çalışmış olanlar 30 gün yıllık izne tabi tutulur. İnfaz Koruma Memurları yani gardiyanlar, istemedikleri sürece tayin edilmez. Ancak yıl içerisinde bulundukları komisyona bağlı olarak üç kere başka cezaevlerinde görev yapabilir. Tayin edilmek isteyen gardiyanların tayini ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Gardiyanların 2 mazeret ve 1 havuz tayini hakları vardır. Lise Mezunu Gardiyan Nasıl Olunur? İnfaz ve Koruma Memuru yani gardiyan olmak isteyenler için alanla alakalı bir lisans bölümünden mezun olma şartı yoktur. Lisede adalet bölümünden mezun olmuş olmak başvuru için yeterlidir. Ancak başvuru yapacak olan her adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 70 ve üstünde puan almış olması beklenir. KPSS'den yeterli puanı alanlar, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan gardiyan alımı ilanları üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sözlü ve yazılı bir mülakata tabi tutulur. Mülakattan başarıyla geçenler boy ve kilo endekslerini hesaplayan bir komisyon ile karşı karşıya getirilir. Bu aşamayı da başarıyla geçen adaylar gardiyan olmaya hak kazanır.

Sözleşmeli Gardiyan Nasıl Olunur? Sözleşmeli bir şekilde İnfaz ve Koruma Memuru yani gardiyan olmak isteyenler için tüm merak edilenleri bu başlık altında derledik. Gardiyan olmak için gerekli şart ve belgeler genellikle aynıdır. Ancak özellikle sözleşmeli olarak gardiyanlık yapmak isteniyorsa Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan kadro ilanlarını takip etmek gerekir. İnternet üzerinden yayınlanan gardiyan alımlarında sözleşmeli kadro ilanları üzerinden başvuru yapmak gerekir. Sözleşmeli kadro ilanı açıldıktan sonra KPSS'den 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra adalet komisyonu tarafından yapılacak olan mülakata girilmesi gerekir. Adaylar mülakatta sözlü ve yazılı olarak sınava alınır. Sınavlardan başarıyla geçen adaylar, komisyon tarafınca boy ve kilo ölçümüne tabi tutulur. Gardiyanlık için belirlenen boy ve kilo oranlarına uyulduğu takdirde adaylar gardiyan olmaya hak kazanır. Kadrolu Gardiyan Nasıl Olunur? Kadrolu bir şekilde İnfaz ve Koruma Memuru yani gardiyan olmak isteyenlerin öncelikle Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan gardiyan alımı ilanlarını takip etmesi gerekir. Bu ilanlar içinde gardiyan alımı kadrolu ve sözleşmeli olarak ikiye ayrılır. Kadrolu gardiyan olmak isteyen adayların, kadrolu gardiyan alımları için başvuruda bulunması gerekir. KPSS'den 70 ve üzeri puan alan kişilerin bu ilanlara başvuruda bulunmasında engel yoktur. Başvuru yapıldıktan sonra adaylar adalet komisyonu tarafınca yapılacak olan mülakata tabi tutulur. Mülakatı başarıyla tamamlayan kişiler boy ve kilo ölçümüne girer. Ölçümden de başarıyla geçenlere Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından göreve başlamaları için yazı gönderilir.

Kadın Gardiyan Nasıl Olunur? Kadın gardiyan olmak için farklı tek şart mevzuatta belirtilen boy ve kilo endeksine sahip olunmasıdır. 1.60 ve üzerinde boya sahip olan kadın adaylar gardiyan alımı yapıldığı süre zarfında başvuruda bulunabilir. Başvurusu kabul edilen kadın adaylar, adalet komisyonu tarafından sözlü ve yazılı olan bir mülakata tabi tutulur. Mülakatı başarıyla tamamlayan kadın adaylar, Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından gönderilen yazı ile göreve başlamaya hazır sayılır. Erkek Gardiyan Nasıl Olunur? Erkek gardiyan olmak için farklı tek şart mevzuatta belirtilen boy ve kilo endeksine uyuyor olunmasıdır. 1.70 ve üzerinde boya sahip olan erkek adaylar Adalet Bakanlığı internet sitesinde gardiyan alımı duyurusu yapıldığı süreçte başvuruda bulunabilir. Başvurusu kabul edilen erkek adaylar, adalet komisyonu tarafından diğer adaylar ile birlikte sözlü ve yazılı olan bir mülakata sokulur. Mülakatı başarıyla bitiren erkek adaylar, Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından gönderilen yazı ile göreve başlamaya hazır sayılır. Gardiyan Nasıl Çalışır? Cezaevlerinde düzenin tutulmasından sorumlu olan gardiyanlar, hükümlülerin insani şartlar altında bir yaşam sürdürebilmeleri için de gereklidir. Aynı zamanda cezaevi yönetimi ve hükümlüler arasında bir köprü görevindedir.