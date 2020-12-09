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Garip ama gerçek: Evinizdeki bu 5 şeyi temizlemek için tıraş köpüğü kullanın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hiçbir tahmininiz olmayabilir ancak tıraş köpüğünün sadece pürüzsüz bir tıraş sağlamaktan daha fazla kullanımı olduğunu bilmelisiniz. Mutfaktan banyoya, evinizdeki her alanda kullanılan tıraş köpüğü ile temizleyebileceğiniz 5 şeyi bir araya getirdik.

Garip ama gerçek: Evinizdeki bu 5 şeyi temizlemek için tıraş köpüğü kullanın

Ne kadar kullanışlı olduğunu gördüğünüzde mutfak dolabınıza fazladan bir kutu koyabilirsiniz!

LEKELER

Halı ya da kıyafetinizde oluşan lekeleri tıraş köpüğüyle çıkarabilirsiniz. Halınız veya giysilerinizdeki şarap veya yiyecek lekesine biraz köpük püskürtün. Ovmayın, bunun yerine bir süre lekenin üzerinde bekletin. Ardından kıyafeti normalde yaptığınız gibi yıkayın. Halınızdaki bir lekeyi çıkarırken köpüğün halıya sızdığından emin olun. Bir süre bekletin ve köpüğü sıcak su ve havluyla alın. Silmek veya ovalamak yerine halıya dokunmaya çalışın.

FIRIN

Evinizde tıraş köpüğü kullanmanın bir başka harika yolu da fırını temizlemek için kullanmaktır. Eski kalıntıları temizlemek için saatler harcamanıza gerek kalmaz. Fırın tepsisini çıkarın ve tüm tepsiyi kaplayacak kadar üzerine tıraş köpüğü püskürtün. Geri koyun ve fırını 50 santigrat derecede açın. 30 dakika bekleyin, fırını kapatın ve soğumasını bekleyin. Yağı ve diğer kirleri bulaşık beziyle silin.

SAÇ FIRÇASI

Çok kısa süreli de olsa saç fırçası sık kullanımdan dolayı pis bir görünümde olabilir. Yağ, kir ve saç biriken saç fırçalarınıza çok sık masraf yapmak istemiyorsanız tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Fırçanın üzerine biraz köpük püskürtün ve bir süre bekletin. Sıcak suyla durulayın. Fırçanın yine yeni gibi göründüğünü göreceksiniz!

AYNALAR

Duştan çıktığımızda aynalarımızın buğulanmasından her zaman oldukça rahatsız oluruz. Bunu çözmek için aynanıza biraz tıraş köpüğü püskürtün ve bir bezle ovalayın. Temiz ve kuru bir havlu kullanarak fazlalıkları alın. Duş alırken aynalarınızın artık buğulanmadığını göreceksiniz!

AYAK

Tıraş kremini ayaklarınıza sürmek tuhaf gelebilir ama aslında oldukça kullanışlıdır! Pahalı kremler veya fırçalar kullanmak yerine, bir peeling eldiveni ile biraz tıraş kremi sürün. Bir havluyu ılık suyla ıslatın ve bunu ayaklarınızın etrafına sarın. Su ile durulamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin. Ayaklarınız bir bebeğin cildi kadar yumuşak olacak!

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