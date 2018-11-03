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Gasbedemediği Suriyeli kadını bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

Gasbedemediği Suriyeli kadını bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, gasbedilmek istenen ancak direnen Suriyeli kadın bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Suriyeli Semira Nirabi'nin (65), Şakirpaşa Mahallesi'nde oğluna ait bakkal dükkanında olduğu sırada yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi.

Dükkandaki paraları gasbetmek isteyen şüpheli, Nirabi'nin direnmesi üzerine kadını bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana gasp Seyhan Suriyeli

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