HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 21:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silah ve bıçak kullanarak bir kişinin 700 lirasını gasp eden 3 kişi tutuklandı. Gaspçılardan biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı! 'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Ayvaz T.'nin kapısı çalındı. Ayvaz T., kapıyı açar açamaz 3 kişi ellerindeki silah ve bıçakla tehdit edip, içerisinde 700 lira olan cüzdanını ve cep telefonunu gasbederek kaçtı. Ayvaz T.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadire T. (23) olduğunu belirledi.

Suç kayıtları da bulunan şüpheliler, saklandıkları evde aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada gasp ettikleri cüzdan ve cep telefonu ile olayda kullandıkları pompalı tüfekle uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Kadriye T., suçunu itiraf ederek Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü de 2 kişinin silahla eve girerek gasp yaptığını söyledi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Harun N., Ekrem Y. ve Kadriye T. mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen gaspçılardan biri, kendini görüntüleyen gazetecilere "Bizimkisi aşk hikayesi" dedi. 3 kişi daha sonra cezaevine teslim edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Korkunç anlar! Tozu dumana katıp yan yattıKorkunç anlar! Tozu dumana katıp yan yattı
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Aydın'da korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Sürücülerden aldıkları paraları refüjdeki brandanın altına saklarken yakalandılar
Dilenciler polise yakalandı! Paraları bakın nereye saklamışlar
Kontrolden çıktı, yan yattı! İşte caddenin toz bulutuyla kaplandığı anlar
Korkunç anlar! Tozu dumana katıp yan yattı
İstediği yerde inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı
Otobüste korku dolu anlar! Durak dışında inmek isteyince...
Bu tavsiyelerle kışa sağlıklı girin!
Bu tavsiyelerle kışa sağlıklı girin!
Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!
Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.