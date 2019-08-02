HABER

GastroAntep Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Londra, New York, Paris, Milan, Dubai'nin yanına Gaziantep'i de koydurursak bu işi başarmış olacağız. Büyük düşünerek hedefe kilitlenmeliyiz, gastronomi turizminin yeni oyuncusu olmalıyız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin gastronomi turizminin yeni oyuncusu olması gerektiğini söyledi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12-15 Eylül'de ikincisi düzenlenecek GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin kent merkezindeki otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, uluslararası arenada kenti tanıtarak ürünlerin büyük mağazalarda satılmasını amaçladıklarını söyledi.

Gaziantep'in tarihi varlıklarıyla dikkati çektiğini belirten Şahin, kentten çıkan her tarihi eserde gastronomiyle ilgili izler bulunduğunu ifade etti.

Şahin, kentin her ilçesinde bir ürün yetiştirildiğini dile getirerek, bu ürünlerin kente ve ülkeye büyük katkı sağladığını kaydetti.

Ülkelerin sadece bir ürünle dünya mutfağına damga vurduklarına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Venezuela kakaosuyla, Japonya suşisiyle, İtalya pizzasıyla, Hindistan köri baharatıyla ün oluşturuyor. Bunu paraya çevirmemiz lazım. İspanya, İtalya, Amerika ve İngiltere'nin turizm gelirlerinde yiyecek içecek harcamalarına bakın... Yeme içme sektörü beraberinde istihdam, ihracat, ekonomi üretiyor. Ticaretin olduğu yerde gastronomi alanı oluşuyor. Mesela İpek Yolu, soframızın zenginleşmesini sağlamış. Londra, New York, Paris, Milan, Dubai'nin yanına Gaziantep'i de koydurursak bu işi başarmış olacağız.

Büyük düşünerek hedefe kilitlenmeliyiz. Gastronomi turizminin yeni oyuncusu olmalıyız."

Şahin, gastronomiyle ilgili çalışmalara değinerek, mahalle mutfakları kurarak UNESCO'ya taahhütlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Şahin, "Halkı da bu serüvene dahil etmeye çalışıyoruz. Down kafe ve çölyak kafeyle vatandaşlara hizmet verirken engellileri istihdam ediyoruz. 23 coğrafi işaret aldık. Bu konuda Türkiye'nin en iyisiyiz. 50 bekleyen işaret var. Tohum bankası kuracağız. Baharat kütüphanesi oluşturacağız." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentin gastronominin yanı sıra sanayisi ve ticaretiyle de dikkati çektiğini söyledi.

Gastronomi festivalinin kente büyük katkı sağlayacağını, diğer iş alanları için de vesile olacağına işaret eden Gül, kültürel, sanatsal ve ekonomik boyutuyla festivalin şehre moral ve motivasyon katacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de kentin 2003'ten bu yana markalaşma yolculuğuna başladığını ifade ederek, bunun sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Sanayi, ticaret ve turizmin yanında gastronominin büyük fotoğraf içinde büyük yer kapladığına dikkati çeken Koçer, ekonomik potansiyel ve fayda sağlayan insan sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Telefon direğinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldıTelefon direğinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Otogarda bayram yoğunluğuOtogarda bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatma şahin festival GastroAntep "GastroAntep Festivali" gaziantep büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.