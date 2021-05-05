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Gaye Usluer: CHP'den istifa eden eski milletvekili, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

05.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti. Eski milletvekili Usluer, şu anda bir partiye katılma düşüncesi olmadığını söyledi. Ancak kulislerde Usluer'in, kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta vermeyi planlayan Muharrem İnce'nin partisine katılabileceği konuşuluyor.

Gaye Usluer: CHP'den istifa eden eski milletvekili, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti.

Gaye Usluer, şu anda bir partiye katılma düşüncesi olmadığını söyledi.

Ancak kulislerde Usluer'in, kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta vermeyi planlayan Muharrem İnce'nin partisine katılabileceği konuşuluyor.

İnce'ye yakın kaynaklar da, Usluer'in kuracakları partiye katılmasını beklediklerini söylüyor.

Gaye Usluer istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Usluer, "Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/GayeUsluer/status/1389852970230108166

Usluer, DHA'ya yaptığı açıklamada ise kararının duygusal değil, düşünülerek alınmış bir karar olduğunu vurguladı:

"Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok."

Gaye Usluer, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, Muharrem İnce ile birlike parti içinde "olağanüstü kurultay" talebiyle imza toplama girişimi içinde yer almıştı. Bu nedenle de Usluer'in İnce'nin partisine katılabileceği kulislerde konuşuluyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İnce'nin Memleket Hareketi içinde yer alan bir siyasetçi, Usluer'in kurulacak yeni partiye katılmasını beklediklerini ifade etti.

'İnce'nin kafasındaki tarih 19 Mayıs'

Öte yandan Muharrem İnce'nin, daha önce 23 Nisan olarak açıklanan partisinin kuruluş tarihi için 19 Mayıs'ı planladığı öğrenildi.

Pandemi nedeniyle 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle parti kuruluşunu ertelediği belirtilen İnce'nin, partisinin kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta vereceği ifade ediliyor.

İnce'ye yakın kaynaklar, partinin kurulmasının ardından, milletvekili düzeyinde de yeni katılımlar olacağını belirtiyorlar.

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