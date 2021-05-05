Gaye Usluer: CHP'den istifa eden eski milletvekili, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti.

Gaye Usluer, şu anda bir partiye katılma düşüncesi olmadığını söyledi.

Ancak kulislerde Usluer'in, kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta vermeyi planlayan Muharrem İnce'nin partisine katılabileceği konuşuluyor.

İnce'ye yakın kaynaklar da, Usluer'in kuracakları partiye katılmasını beklediklerini söylüyor.

Gaye Usluer istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Usluer, "Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/GayeUsluer/status/1389852970230108166

Usluer, DHA'ya yaptığı açıklamada ise kararının duygusal değil, düşünülerek alınmış bir karar olduğunu vurguladı:

"Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok."