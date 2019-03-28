Gaz ve şişkinliğin sebebi bağırsak bakterileri

ANKARA (DHA)- Gaz ve şişkinliğin günlük hayatı olumsuz etkilediğini, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görüldüğünü belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Alagözlü, gaz ve şişkinliğin sebebinin bağırsak bakterileri olduğunu söyledi.

Gaz ve şişkinliğin 30-55 yaşları arasında daha sık görüldüğünü vurgulayan Medical Park Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Alagözlü, bağırsak gazlarının; hava yutma, gıda ile karışık hava yutma, bağırsaktaki kimyasal reaksiyonlar, kandan gazların yayılması, mikrobiyal metabolizma ,bağırsak bakteri dengesizliği sonucu ortaya çıktığını belirtti.

METAN ÜRETEN BAKTERİLER KABIZ YAPIYOR

İnce bağırsaktaki bakterilerin aşırı çoğalmasının gaz ve şişkinliğe neden olduğunu söyleyen Alagözlü, “Bağırsaklarımızdaki bakteri bozukluğu, özellikle vücudumuzdaki hidrojen ve metan gazının aşırı üretimine yol açıyor. Metan üreten bakteriler daha çok kabız yaparken, hidrojen üreten bakteriler ise daha çok ishal yapıyor. Metan üreten bakteriler hem bağırsak geçiş zamanını uzatır hem deobezite üzerinde de olumsuz etkileri olur” diye konuştu.