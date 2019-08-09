Gazeteci adayları sertifikalarını aldı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan 3, 4 ve 5'inci dönem gazeteci adayları, "Ajans Haberciliği" eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

AA konferans salonunda düzenlenen törende konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, sertifika alan adayları tebrik etti.

Bölgelere gidecek adaylara, görevi başında hayatını kaybeden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı hatırlatan Mutanoğlu, Yurt Haberler bünyesinde bölgelerde çalışan personelin büyük fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı.

Mutanoğlu, AA'nın, Türkiye'nin haberci yetiştiren en iyi kurumu olduğuna işaret ederek, Ajansın aynı zamanda okul misyonu üstlendiğini kaydetti.

Eğitimini tamamlayanların bölgede edinecekleri tecrübenin, "çekirdekten yetişme" adına önemine de değinen Mutanoğlu, "Siz, bu ülkenin çocuklarısınız. Artık bundan sonra ülkeniz için çalışacaksınız. Ülkenize hizmet etmenin en güzel kurumlarından bir tanesi de Anadolu Ajansıdır." diye konuştu.

Genç yeteneklerin eğitimine katkı sunarak, tecrübelerini paylaşan Mutanoğlu ve Türkiye Haberleri Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya, Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Yurt Haberler Editör Yardımcısı Muharrem Aksakallı, Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam, Yayın Editörü Ersin Altınsoy, Haber Takip Editör Yardımcısı Ebubekir Gülüm ile Grafik Editörü Mevlüt Eren'e de teşekkür belgeleri takdim edildi.

