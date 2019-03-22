Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 'yakalama kararıyla' ilgili ifadesine başvuruldu

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’e panel için gelen gazeteci Ayşenur Arslan’ın, hakkında katılmadığı bir dava nedeniyle 'yakalama kararı' olduğu belirlendi. Polis ekipleri otele gelerek ifadesine başvurulacağını tebliğ ettiği Arslan, "Ankara 40’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik’ suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak" dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de bir gözaltı kararının olmadığını açıkladı.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Eskişehir’de katılacağı panel için kente geldikten sonra bir otele kayıt yaptırdı. Arslan’ın kimlik bildirme sistemi üzerinden Ankara’da hakkında açılan bir dava nedeniyle ‘yakalama kararı’ olduğu belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele gelerek Ayşenur Arslan’a bilgi verdikten sonra ifadesine başvurulacağını tebliğ etti. Polis ekipleri otelden ayrılırken, gazeteci Ayşenur Arslan, hakkında dava açıldığını ve gitmediği için ‘yakalama kararı’ çıkarıldığını söyledi. Arslan, "Gazetecinin haber olması çok tatsız bir şeydir. Maalesef Türkiye’de bu çok sık oluyor. Ankara’da hakkında açılmış bir dava varmış, benim haberim yok. 12 Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış, davaya gitmedim diye. Otomatik olarak bu işliyor, Eskişehir’e bir toplantı için gelmiştim, otele girip T.C. kimlik numaramı verince alarm vermiş. O nedenle polisler geldiler gözaltına alındım gibi yani şu anda oteldeyim, galiba ifade vermeye bir emniyete kadar gideceğim. Ama sırf ifade vermek için buna gözaltı demeyelim" dedi.