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  4. Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi! Cezaevi çıkışında açıklama yaptı

Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi! Cezaevi çıkışında açıklama yaptı

17.11.2023 16:25 | Son Güncelleme:
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Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu. Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, “Ben dün nasıl gazetecilik yaptıysam, bugün de gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dedi. Cezaevi çıkışına gelen tiyatrocu Müjdat Gezen, Pehlivan'a kalem ve tespih hediye etti.

Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi! Cezaevi çıkışında açıklama yaptı

'Mide bulandıran öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan 3 aydır Maltepe Cezaevi'ndeydi. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetinden vazgeçmesi üzerine dava düştü. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Anadolu 4. İnfaz Hakimliği gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından Pehlivan tahliye oldu.

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“BU DAVANIN BERAATLA SONUÇLANMASI GEREKİYORDU"

Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Barış Pehlivan, “ Hiç olmaması gereken 3 aylık bir süreç yaşadım. Hakkımı savunmak için ciddi bir mücadele verdik avukatlarımızla. Sonunda davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Benimkisi sadece küçücük bir simge. Okyanustaki kum tanesi gibi. Böyle süreçleri daha az gördüğümüz bir Türkiye'ye kavuşuruz. Ben dün nasıl gazetecilik yaptıysam, bugün de gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Türkiye'de ki yanlışları yazmaya devam edeceğim. 93 - 94 gün açık cezaevinde kaldım. Bu davanın beraatla sonuçlanması gerekiyordu. Hiç açılmaması, olmaması gereken bir davaydı. Ben yasal çerçevede bir köşe yazısı yazdım. Yasal belgelere dayanarak bir dava yazısı yazdım. Bunu gerekçe sunarak beni cezaevine attılar" dedi.

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“ARAMIZA HOŞ GELDİ"

Gazeteci Barış Pehlivan'ı cezaevinde karşılamaya gelen tiyatrocu Müjdat Gezen, Pehlivan'a kalem ve tespih hediye etti. Gezen, “ O bizim canımız. Pehlivan'dır. Girdiği er meydanındaki bütün güreşlerde hep tuşla galip çıktı. Bu işte de galip çıktı. Sırtı yere gelmez. Aramıza hoş geldi. Bu son olsun" dedi. (DHA)

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