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Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti (Erbil Tuşalp kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti (Erbil Tuşalp kimdir?)

İzmir Başkent Hastanesi’nde KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, hayatını kaybetti.

Erbil Tuşalp'ın cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek.

ERBİL TUŞALP KİMDİR?

Tuşalp, 9 Eylül 1945’te Konya’nı Akşehir ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını Akşehir’de geçirdi. Kara Harp Okulu’nu kazandı ve okuldan 1965 yılında mezun oldu. TRT’de haber kameramanı olarak 1974 yılında başlayan Tuşalp, TRT’nin ardından Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet gazetelerinde, İSTA, ANKA Haber Ajansı, UBA Haber Ajansı ve ATV ve Show TV’de Olay, 32. Gün, Dünya Değişirken ve 40 Dakika programlarında çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda siyasi muhabir olarak görev yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Tuşalp, insan haklarını sorgulayan, yakın dönemin “Susurluk Kazası” vb. karanlıkta kalmış siyasal olaylarına ışık tutan araştırmalarıyla tanındı.

Araştırmacı kimliğiyle tanınan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evreninki mi Özalınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş, Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu gibi kitapları yazdı.

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