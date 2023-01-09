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  4. Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

09.01.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir yerel internet haber sitesinin sahibi, gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Arslan’ı vuran Ramazan Özkan ve azmettirici Burhan Polat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan Ersin Kurt'un ise beraatine karar verildi.

Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, geçen yıl 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak, tutuklandı. 6'sı tutuklu, 14 sanığın bulunduğu davanın karar duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Kandıra ilçesindeki Kocaeli Kapalı Cezaevleri Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü.

"ÖLECEĞİ AKLIMDAN GEÇMEZDİ"

Duruşmaya öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın ailesi, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Ramazan Özkan, "Silahı tedbiren yanıma aldım. Güngör Arslan'ın öleceği aklımdan geçmezdi. Karakolda öldüğünü öğrendiğimde bile çok şaşırmıştım. Kötü niyetli biri olsam gelip kendim teslim olmazdım. Daha önce birkaç kez elime silah almışlığım var, ancak hiç kullanmadım. Pişmanım" dedi. Diğer sanıklar ve avukatları da savunmalarında beraatlerini talep etti.

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2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmaya yaklaşık 1 saatlik bir ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Olayın faili Ramazan Özkan'ın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Ramazan Özkan'ın ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan da 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Burhan Polat'ın 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan sanık Ersin Kurt'un ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

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Sanık Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik'in olayın faili Ramazan Özkan'a yol göstermesi ve yardım etmesi sebebiyle 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme' suçundan 20 yıl hapis, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan 7 yıl hapis olmak üzere 27 yıl hapis cezası verildi. Sanık Ramiz Saatçi'nin ise 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme' suçundan beraatine hükmedilirken, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

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Sanıklar Özgür Taşkıran'a 'Suçluyu kayırma' suçunu işlemesi sebebiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Can Yıldırım'a aynı suçtan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs' suçunu işlekleri gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi. (DHA)


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cinayet güngör arslan

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