Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Sorusunun yanıtı acı haberin ardından merak konusu oldu. Başarılı gazetecinin İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

GAZETECİ RAUF GERZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Rauf Gerz, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yüksel Çalkam idaresindeki otomobilin kendi kullandığı motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Rauf Gerz 56 yaşındaydı.

Rauf Gerz 1966 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi gördü. Çeşitli gazetelerde adliye muhabiri, havacılıktan sorumlu muhabir, havaalanı muhabiri olarak çalıştı.

2004'te bir havayolları şirketinin Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı.

2012'de bir radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu.

Bir motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı.

Rauf Gerz son olarak bir havayolları şirketinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilmişti.

RAUF GERZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Rauf Gerz, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

RAUF GERZ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Yüksel Çalkam idaresindeki otomobilin kendi kullandığı motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Rauf Gerz 56 yaşındaydı.

