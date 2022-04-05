HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

05.04.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rauf Gerz basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Gazeteciliğin dışında fotoğrafçılık, yazarlık ve denizcilik ile de ilgilenen ünle ismin hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Sorusunun yanıtı acı haberin ardından merak konusu oldu. Başarılı gazetecinin İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Gazeteci Rauf Gerz kimdir? Nereli? Rauf Gerz ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

GAZETECİ RAUF GERZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Rauf Gerz, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yüksel Çalkam idaresindeki otomobilin kendi kullandığı motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Rauf Gerz 56 yaşındaydı.

Rauf Gerz 1966 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi gördü. Çeşitli gazetelerde adliye muhabiri, havacılıktan sorumlu muhabir, havaalanı muhabiri olarak çalıştı.

2004'te bir havayolları şirketinin Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı.

2012'de bir radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu.

Bir motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı.

Rauf Gerz son olarak bir havayolları şirketinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilmişti.

RAUF GERZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Rauf Gerz, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

RAUF GERZ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Yüksel Çalkam idaresindeki otomobilin kendi kullandığı motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Rauf Gerz 56 yaşındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022?Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022?
İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...
Rusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahteRusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahte
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Tiksindiren itiraf! "Kocamın çayına idrar koyuyorum" dedi ve ekledi...

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Çıplak fotoğrafları buldu! “Cinsel içerikli film için...”

Çıplak fotoğrafları buldu! “Cinsel içerikli film için...”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.