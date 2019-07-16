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Gazi Üniversitesi Uluslarası Yayınları Teşvik Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan: - "Biz bu günümüzü bir hilal uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden şehitlerimize borçluyuz"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, "Biz bu günümüzü bir hilal uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden şehitlerimize borçluyuz." dedi.

Uslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayınları Teşvik Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı her zaferin arkasında fedakarlık, azim, dirayet ve cesaret olduğunu söyledi.

Türk milletin Çanakkale Zaferi ile İstiklal Savaşı'nda bedel ödediğini ve binlerce evladını şehit verdiğini aktaran Uslan, şunları kaydetti:

"Biz bu günümüzü bir hilal uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden şehitlerimize borçluyuz. İçinde bulunduğumuz ve bin yıldan bu yana daha uzun süredir vatan bellediğimiz coğrafya, bütün dünyanın kontrol etmek istediği bir coğrafyadır. Onun için saldırıların ardı arkası da kesilmemektedir. Değişik enstrümanlar kullanılarak içeriden veya dışarıdan saldırılar sürekli olarak yapılmaktadır. Kimi zaman bu saldırılar sureti haktan görünmekte, ihanet çeteleri eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından sahneye konulan menfur saldırı ve işgal girişiminin fedakar, basiretli milletin tek yürek halinde kararlı karşı duruşuyla engellendiğini anlatan Uslan, "Bu saldırılar ne ilktir ne de son olacaktır. Değişik suretlerle karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bize düşen, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, ortak noktalarımızı artırmaktır. Meşru yönetimlere sahip çıkmak bir toplumun istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak demektir." diye konuştu.

Uslan'ın konuşmasının ardından akademisyenlere, Uluslarası Yayınları Teşvik Ödülleri takdim edildi.

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