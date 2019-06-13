Gaziantep gök gürültüsü ile irkildi

Gaziantep’te akşam saatlerinde art arda çakan şimşeklerle birlikte etkili olan gök gürültüsü korkulu anlar yaşattı.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Önce şimşekler ardından gök gürültüsü

Yağmur ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, şimşeklerin hemen ardından duyulan gök gürültüsü ise korkulu anlar yaşattı. Zaman zaman çok yakından duyulan şiddetli gök gürültüsü sesi korkuttu.

Trafoya yıldırım isabet etti

Gaziantep’in Sarıgüllük Mahallesi’ndeki bir trafoya da yıldırım isabet etti. Düşen yıldırımın ardından trafoda yangın çıktığı belirtilirken, itfaiye ve elektrik şirketi tarafından trafoya müdahale edildiği öğrenildi.

Kentte şiddetini azaltan yağış devam ediyor.



