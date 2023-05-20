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Uçağın içinden bu anonslar duyuldu... Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar yapılamıyor! Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan cisim...

20.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. Öte yandan sosyal medyada, bir uçağın içinde yapılan anonsa ait görüntüler de paylaşıldı.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.

TANIMLANAMAYAN CİSİM, HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ TARAFINDAN DA TEYİT EDİLDİ

Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

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YÜZLERCE YOLCU SAATLERDİR BEKLİYOR

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.

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NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını. (DHA)

UÇAĞIN İÇİNDEKİ O ANONS...

Diğer yandan sosyal medyada bir uçağın içinden yapılan anonsa ilişkin video paylaşıldı. Söz konusu anonsta "Kimliği belli olmayan trafikle ilgili gerekli araştırma şu an meydan otoritesi tarafından yapılmakta. Bu problem çözülünce bilahare uçuşumuza devam edeceğiz. Şu an için sizden ricam; lütfen yerlerinizde oturunuz. Gerekli karar alındıktan sonra..." ifadeleri yer aldı.

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Gaziantep havalimanı

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