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"Gaziantep mutfağı" kadınların kıyafetlerini süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunan ve padişah kaftanları yapıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnuyu dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapan girişimci Jülide Konukoğlu, koleksiyonlarında Gazianteplilerin sofralarını süsleyen ürünlerin desenlerini kullandı - Girişimci Jülide Konukoğlu: - "Gaziantep'in kurutmalıklarını, zeytini, haspiri, Antep fıstığı ve tarçın gibi ürünleri gömleklere, elbiselere, pantolonlara taşıdık, çok da güzel geri dönüşler aldık"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunan ve padişah kaftanları yapıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnuyu dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapan girişimci Jülide Konukoğlu, koleksiyonlarında Gazianteplilerin sofralarını süsleyen kurutmalıklar, baharatlar, zeytin ve Antep fıstığı desenlerini kullanarak ürünlerini dünyaya pazarlıyor.

Kentin en önemli değerlerinden biri olarak gösterilen kutnunun üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması için 2 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğinde kurulan "Kutnu Tanıtım Grubu"nun başkanlığını da yapan Jülide Konukoğlu, çok sevdiği ve vazgeçemediği kutnunun adını dünyaya duyurmak için "Kutnia" markasını oluşturdu.

Aradan geçen süreçte Gaziantep OSB'de 6 tezgahla başladığı kutnu üretimini 12 makineye çıkaran Konukoğlu, kutnunun yanı sıra kent mutfağının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, Antep fıstığı, tarçın gibi baharatlar, zeytine yer verdiği kıyafet koleksiyonuyla hem yurt içi hem de yurt dışında Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlıyor.

- "Kutnuyla aramda bağ oluştu"

Girişimci Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutnunun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tanıtım grubunda çalışırken hayatına girdiğini ve bir daha vazgeçemediğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesini tamamladıktan sonra kutnuyla arasında bir bağ oluştuğunu, geniş bir vizyonla düşündüğünü anlatan Konukoğlu, "Kutnuyu otantik, folklorik desenlerinden çıkarsam, yeni dünyaya uyarlasam diye düşündüm. Kutnuyu yabancılardan önce Gazianteplilere satmak, tanıtmak istedik. Önce biz Antepliler bunu kullanacağız ki sonra Türkiye'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya satalım. Bizim kullanmadığımız bir şeyi Amerikalı niye kullansın. Vizyonumu bu şekilde oluşturdum." diye konuştu.

Konukoğlu, hem kutnunun Ar-Ge'sini yapabilmek hem de dünya pazarında bir yerlere oturtabilmek için 2 yıl önce organize sanayi bölgesinde 6 makineyle üretime başladıklarını, şu anda ise 12 makinelerinin bulunduğunu dile getirerek, kendi kutnu ustalarını yetiştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

- "Ürünlerimizde Gaziantep'e atıfta bulunuyoruz"

Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de mağazalarının olduğuna değinen Konukoğlu, şunları kaydetti:

"4 sezon koleksiyon çıkardık hem ev tekstilinde hem de konfeksiyonda. En büyük amacımız kutnu kumaşını dünyaya götürebilmek. Bu anlamda uluslararası fuarlara katılıyoruz. Kutnia'yı kurulduğu günden itibaren marka olarak özgür bıraktık. Çıkış noktamız kutnu ama her ürünümüz kutnudan olacak diye bir kuralımız yok. Bazı ürünlerimizde kutnu yüzde 10 oranında varken, bazılarında yüzde 100 kutnu, bazılarında ise hiç kutnu kullanmıyoruz ama ürünlerimizde mutlaka Gaziantep'e atıfta bulunuyoruz. İlk sezon Zeugma'yı kullandık ürünlerde. Her sezon mutlaka Zeugma'dan yeni ürünler çıkarıyoruz. İlkbahar yaz koleksiyonumuzda da Gaziantep florayı çıkardık. Gaziantep'in kurutmalıklarını, zeytini, haspiri, Antep fıstığı ve tarçın gibi ürünleri gömleklere, elbiselere, pantolonlara taşıdık, çok da güzel tepkiler aldık. Gelecek yaz için Gaziantep'in geleneksel el sanatı olan sedefi kullanacağız."

Konukoğlu, Gaziantep mutfağına lezzet katan ürün renklerinin desen olarak yer aldığı kıyafetlerin çok büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Avrupa'dan çok güzel tepkiler aldım. Ürünlerimiz şu anda çok güzel showroomlarda yer alıyor. Japonya, Almanya ve Paris'te fuarları geziyoruz. Aslında çıkış noktam, kutnu kumaşını dünyaya satabilmekti. Bu anlamda da 4-5 ülkeye ihracat yaptım. Bundan çok mutluyum. Avrupa ve ABD'de büyük mağaza showroomlarına girmek en büyük hedefimiz." dedi.

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Gaziantep giysi Jülide Konukoğlu tanıtım

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